Maria Eugènia Gay: "Tras la etapa dura del 'procés', estamos en otro momento y se vuelve a percibir convivencia"

Maria Eugènia Gay (Barcelona, 1975) sustituyó en enero a Teresa Cunillera como delegada del Gobierno en Cataluña. Hasta ese momento era decana del Col·legi de l'Advocacia (ICAB), un puesto donde vivió en carne propia las tensiones derivadas del 'procés'. En esta entrevista, la primera que ofrece desde que llegó a su nuevo cargo, asegura que la situación ha cambiado y ha aumentado la "paz social".

Lleva poco más de dos meses en el cargo. ¿Qué diferencias ha encontrado con su anterior cometido?

Antes, como decana del ICAB y abogada ejercía el derecho de defensa de la abogacía. Y ahora, la representación que ostento me permite defender y garantizar todos los derechos y libertades de la ciudadanía en su conjunto. He ampliado el espectro de mi vocación de servicio público. Ahora intento que la Delegación sea una institución abierta, integradora, y que encuentre soluciones, a través del Gobierno de España y de los diferentes ministerios. Lo que hacemos es visibilizar la labor que hace el Gobierno en Cataluña y acercar esa labor al ciudadano.

¿Qué directrices le dio Pedro Sánchez cuando le encargó ser la delegada en Cataluña?

En principio, seguir con la encomiable labor que realizó Teresa Cunillera: fortalecer el diálogo, tender puentes, estrechar los lazos con la sociedad catalana.

Usted vivió la etapa más dura del 'procés' en el ICAB. ¿Cree que la temperatura del enfrentamiento social ha bajado?

Sí. Tras esa etapa dura, afortunadamente nos encontramos en otro momento, en el cual se vuelve a percibir convivencia, paz social y cohesión. Las instituciones en su conjunto vivieron un momento complejo, y gracias al diálogo que se ha abierto, y a la reconstrucción de las relaciones entre el Govern y el Gobierno, la situación se ha flexibilizado. Se ha producido una bajada de la tensión que la ciudadanía catalana agradece.

¿En qué medida han propiciado ese nuevo clima los indultos o la mesa entre gobiernos?

Han contribuido muchísimo. Los indultos fueron una medida muy acertada. Y la mesa de diálogo es muy importante. Va a ser lenta, va a tomar tiempo y no va a ser fácil, pero sin duda nos va a permitir llegar a acuerdos que van a acercar las posturas del Gobierno central y del autonómico. En el pacto al que se llegó también resultaba fundamental la comisión bilateral: ese impulso que se le ha dado era una necesidad. Y las dos están complementadas con la mesa de diálogo entre partidos catalanes.

Pero la Generalitat no tiene interés en esta última mesa.

El acuerdo al que se llegó contemplaba estas tres patas. Y por eso tengo la seguridad de que el Govern va a cumplir.

Los socios de ERC creen que la mesa entre gobiernos es inútil. ¿Qué pasaría si fracasa, si ERC no renuncia a sus objetivos de máximos?

Creo que no va a fracasar, no hay más opción que la del diálogo. La Constitución establece lo que establece.

El inicio de su mandato ha coincidido con una gran agitación internacional. ¿Qué papel está haciendo la Delegación para tratar de paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania?

Hoy cobra mucha fuerza la frase de Robert Schuman, uno de los padres de la UE: 'Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto; se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho'. Estamos en un momento en el que se requiere la máxima solidaridad. Vamos a proteger a la ciudadanía frente a los efectos negativos que está teniendo esta crisis. La Delegación tiene en primer lugar la necesidad de afrontar la crisis de los refugiados. La gestión de la acogida está absolutamente coordinada por el Ministerio de Inclusión. Los refugiados son atendidos en la Fira inicialmente por la Cruz Roja, que hace una primera entrevista para detectar qué tipo de apoyo necesitan. Esta primera fase se complementa después con la tramitación del permiso de protección temporal, que prevé una autorización para residir y trabajar en España, y también de derechos como la asistencia sanitaria y protección social. Es una cobertura integral. La coordinación entre Delegación, Generalitat y ayuntamientos ha sido extraordinaria y ha resultado fundamental.

¿Cuántos refugiados han llegado a Cataluña?

La cantidad exacta no se puede determinar, porque muchos han venido en tránsito. Hemos entregado ya unos 1.900 permisos de protección, y se ha escolarizado a más de 800 niños. Estamos muy satisfechos. El Gobierno va a diseñar una serie de medidas para integrar a los refugiados ucranianos en España. Se estudia la posibilidad de que puedan impartir clase, para hablar a los niños en su idioma, y de que se puedan integrar en los colegios, donde habrá alumnos ucranianos.

El otro frente internacional se ha abierto en el Sáhara. ¿Qué se le puede decir a quienes no entienden ese giro histórico del Gobierno?

No creo que se haya producido un giro. Lo que se ha hecho es promover un acuerdo político serio y perdurable en el tiempo, y factible. Sobre todo priorizando la seguridad, la prosperidad y la integridad territorial de España. Con Marruecos nos unen lazos históricos, geográficos y económicos de una gran envergadura. Más de 17.000 empresas españolas tienen relaciones económicas con Cataluña. Hay más de 800.000 marroquís viviendo en España. Era fundamental cerrar el conflicto con un país como Marruecos. No ha habido un cambio de criterio: ya en 2008 la posición de España fue clara, en sintonía con Naciones Unidas, o con países como Francia o Alemania. Aceptar el plan de autonomía de Marruecos de 2007 se veía como la solución más viable y más estable en el tiempo.

¿Qué le parece el acuerdo de PSC, ERC, Junts y 'comuns' sobre la inmersión en las escuelas?

Me parece bien. Es un acuerdo que respeta la sentencia del TSJC. Es una decisión muy acertada, yo he sido siempre una férrea defensora de la lengua catalana. Fui escolarizada en catalán, cuando existía la opción de hacerlo en una lengua u otra, en los 70. Esta defensa de la lengua catalana no impide que defienda que los alumnos aprendan y tengan las nociones suficientes de castellano.

A diferencia de sus antecesores en el cargo, su trayectoria política acaba de empezar. ¿Cuál puede ser su siguiente estación?

Yo ahora estoy 100% involucrada con la Delegación del Gobierno y este cometido que me ha encargado el presidente, y aquí seguiré.

Pero seguro que no es ajena a los rumores que la sitúan entre los candidatos a encabezar la lista socialista al Ayuntamiento de Barcelona. ¿Le gustaría ser alcaldesa de Barcelona?

A mí me gusta ser la delegada del Gobierno (risas).