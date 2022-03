El calendario de Feijóo: fechas y escenarios clave

Una reunión de su Junta Directiva, el máximo órgano de dirección del PPdeG entre Congresos, puede ser “la puesta en escena” elegida por Alberto Núñez Feijóo para anunciar formalmente que optará a suceder a Pablo Casado. Será un anuncio formal, porque el presidente de la Xunta y del PPdeG ha mostrado su absoluta disponibilidad a ser presidente del PP en conversaciones con los barones autonómicos, y de hecho ya maneja los hilos de la transición hacia la nueva etapa.

El lugar escogido para la reunión de la Junta Directiva podrían volver a ser los jardines de un hotel de Santiago, el mismo que utilizó para anunciar en 2005 que daba un paso adelante para suceder a Fraga. Y donde también comunicó que se iba a presentar a las elecciones gallegas por tercera vez. Y donde el 18 de junio de 2018 sorprendía a todos al rechazar dar el salto a Madrid y declinar competir por el liderazgo del PP nacional.

En declaraciones a los periodistas ayer en Vigo avanzó que sus planes los hará públicos a partir del miércoles, cuando ya esté convocado el Congreso extraordinario que ha elegir al relevo de Pablo Casado. “Feijóo siempre ha sido muy respetuoso con los tiempos y los órganos de su partido; no va a anunciar su candidatura sin un congreso convocado ni ante los micrófonos de los periodistas”, explica un dirigente del PPdeG.

Cargos gallegos del PP incluso barajan que Feijóo no tome la palabra en la Junta Directiva del PP nacional, que hoy pondrá fecha al Congreso extraordinario (2 y 3 de abril), con el que se pretende cerrar la crisis abierta por el enfrentamiento Pablo Casado-Isabel Ayuso. “No está previsto en el orden del día”, comentan y prevén que se reserve para exponer el relato de su marcha de Galicia más adelante. ¿Cuándo exactamente? Cuando se abra el plazo para presentar precandidatura. Es decir, “entre los siete y los quince días siguientes a la convocatoria del congreso”. Es decir, entre el 9 y el 16 de marzo. Quizás no pueda esperar tanto, su silencio ya ha despertado críticas fuera de Galicia, pues no se acaba de entender, y tendrá que hablar antes.

Sucesión en la Xunta

La ya esperada intervención de Feijóo donde oficialice su ambición de tomar las riendas del PP nacional no despejará todas las dudas, según las fuentes consultadas. El titular de la Xunta armará su discurso, habrá de explicar por qué ahora se va, cuando en junio de 2018 argumentó que se quedaba porque para él “Galicia es la mayor de las ambiciones políticas”. “Me comprometí con los gallegos (en las urnas) hasta 2020. Ellos me respondieron con su voto mayoritario, y sin completar mi compromiso no puedo fallar a los gallegos”, defendió entonces, y después renovó ese compromiso hasta 2024.

Tras la implosión del PP en las dos últimas semanas, Feijóo también ha de lanzar un mensaje de esperanza a los suyos y empezar a esbozar cuál será su proyecto para que el PP recupere brío y tenga opciones de llegar a Moncloa.

La sucesión en la Xunta y en el PPdeG aún habrá de esperar, por mucho que la oposición critique este impasse. “Lo prudente es no entrar ahí por el momento: primero ha de ser proclamado candidato y ganar el congreso”, explican fuentes populares. “Sería muy arriesgado anunciar quién va a ser tu sucesor en la Xunta, antes de ganar el congreso nacional; ¿y si al final se presenta otro aspirante y Feijóo no gana?”, se preguntan.

Como muy temprano, puede anunciar sus planes para Galicia a partir del 16 de marzo, si es el único candidato a la presidencia nacional del PP. Si hay más de un aspirante, que no es una variable que prevean en el partido, lo normal será esperar al desenlace del cónclave, el tres de abril.

La presidencia del PP nacional y del PP gallego son incompatibles. En el momento en que Feijóo sea elegido para el primer puesto, debe dimitir para el segundo. El político gallego podría, en cambio, compaginar la dirección del PP con la Xunta, pero las fuentes consultadas por este diario ven imposible hacer bien las dos tareas. “Casar agendas ahí es muy difícil, y la oposición se le echaría encima, y tampoco creo que gustase mucho en Madrid, hay mucho que coser en Génova”, reflexiona un cargo del PPdeG.

El relevo en la presidencia de la Xunta solo tiene una vía. Una votación en el pleno del Parlamento gallego, y como candidato uno de los diputados del PPdeG. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, es el parlamentario con más opciones, señalan fuentes populares. ¿Por qué? Porque como número dos del Ejecutivo autonómico controla el entramado de San Caetano desde hace una década, y además también conoce los resortes del partido, pues fue su secretario general y ahora es el presidente provincial en Pontevedra. En todo caso, en el PPdeG apuntan que la decisión será de Feijóo y todos “acatarán” la elección, les guste “más o menos”.

Desde la celebración del congreso, en el arranque del 3 de abril, la Cámara puede apurar los plazos y llegar a finales de abril con nuevo presidente de la Xunta.

Para nombrar relevo en el PP gallego, las opciones son varias. Feijóo dimite y se convoca un congreso ya: o se nombra una gestora y luego se convoca el congreso, un proceso que se puede demorar en el tiempo. Pero también se puede elegir sucesor en una reunión de la Junta Directiva con una propuesta elevada por el Comité Ejecutivo del PPdeG.Y otra vía: no elegir presidente y que el actual secretario xeral, Miguel Tellado, asuma las funciones que no el cargo de presidente hasta que se considere oportuno.

Hasta ahora, siempre ha recaído en la misma persona la presidencia de la Xunta y del PPdeG, cuando el PP gallego toca poder en la comunidad. Así que puede volver a ser lo que suceda, si no el elegido en San Caetano sería visto como un presidente en transición o un presidente que aún tiene que ganarse los galones, razonan fuentes populares.

El mayor y primer reto del elegido serán las elecciones municipales, la cita con las urnas donde más flaquea el PP gallego, pues se le resiste el voto urbano.

Si finalmente se apuesta por elegir al relevo de Feijóo al frente del PPdeG en un congreso también se estará nombrando al cabeza de cartel en los comicios de 2024, pues los estatutos marcan que “la persona titular de la Presidencia del Partido Popular de Galicia, elegida por el Congreso, será la que encabece la candidatura del Partido a la Presidencia de la Xunta de Galicia”.

En todo caso, en el PPdeG restan importancia a resolver ya esta triple elección, si las cosas van mal y el elegido no funciona siempre se puede convocar un congreso extraordinario. La mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva del PPdeG puede pedir una reunión para forzar ese cónclave.