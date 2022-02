Pablo Montesinos es uno de los poquísimos dirigentes que se mantiene —y lo hará hasta el final— al lado de Pablo Casado. Cuando la presión sobre el presidente alcanzaba niveles insoportables y los últimos fieles entendieron que la situación era irrevocable, el vicesecretario de Comunicación siguió ahí. Expresa su versión de los hechos en esta entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, tiene claro que lo vivido es "una injusticia" y defiende a su jefe sin matices. "Hemos podido equivocarnos, pero Casado siempre actuó pensando en España y en el PP". Cuando pasen los días y asuma las "decepciones", está convencido de que se quedará "con lo bueno" de su paso por la política.

Pregunta. Han pasado solo seis días desde que se desató la tormenta. Pablo Casado dejará de presidir el PP en abril. ¿Lo ha asimilado ya?

Respuesta. Bueno, lo estamos asimilando. Han sido días muy difíciles. No había vivido algo así en mi vida política, sin duda. Todavía lo estamos asimilando. Lo que tengo claro es que Casado siempre ha pensado en España y en el partido.

P. El presidente le dijo a los barones en su reunión del martes que pudo hacer algo mal, pero que no hizo nada malo. ¿Cuál fue su error?

R. Bueno, yo no me voy a callar. Lo que ha ocurrido es una injusticia. Pablo Casado no se merece lo que hemos vivido. A partir de ahí, por supuesto, se habrán hecho muchas cosas mal. Yo me equivoco mil veces. Seguramente nos hemos equivocado en cosas. Pero, el presidente, insisto, no se merece esto.

P. Yendo al origen del conflicto. ¿Midió bien el presidente sus acusaciones contra Ayuso? La situó al borde del tráfico de influencias por las supuestas comisiones de su hermano.

R. Creo que debemos irnos más atrás. El presidente ha actuado bien, por los cauces correspondientes, en privado y fuera del foco mediático. Nosotros no llevamos esta cuestión a la arena pública. Ante una información recibida le reclamó las explicaciones oportunas. Explicaciones que no llegaron en tiempo y forma, y pasaron muchos meses. Entre medias hubo una ofensiva contra la dirección nacional del partido que no voy a valorar y, al final, las cosas desembocaron como todo el mundo sabe. Pero creo que Casado actuó bien. La reclamación de explicaciones se hizo en privado y cara a cara.

P. ¿No hubo manera de solucionarlo antes? ¿No pudieron acceder a la información que Ayuso dio hace escasos días?

R. Ella no quiso. Cuando dio la documentación, nosotros, que no somos jueces ni fiscales, entendimos que el comité de derechos y garantías podía cerrar ese expediente informativo y concluirlo satisfactoriamente.

P. Se lo digo porque Casado habló de 286.000 euros [que el hermano de Ayuso habría cobrado de la misma empresa] sin una prueba documental. Aquello lo enredó todo.

R. Nosotros recibimos una información, pedimos esas explicaciones y no las tuvimos. Pasaron meses hasta que has hemos visto en una comparecencia pública y a través de un comunicado. Yo, siempre respetando la presunción de inocencia, creo que al final lo que se está comprobando es que Casado dijo la verdad.

P. La Comunidad confirma esa cifra, pero insiste en que solo los 55.000 euros están relacionados con el contrato adjudicado por la administración madrileña.

R. La Comunidad de Madrid tendrá que dar las explicaciones oportunas. Nosotros lo que pedíamos eran explicaciones en el ámbito interno. Y no llegaron.

P. ¿Estos acontecimientos no tenían detrás un conflicto por ver quién controlaba el PP de Madrid?

R. El presidente ha llevado la bandera de la transparencia y la ejemplaridad hasta el final. Cuando tú tienes información sobre algo presuntamente irregular lo que tienes que hacer es preguntar. A partir de ahí, ¿hemos tenido algunas circunstancias complicadas con la presidenta Ayuso? Sí las hemos tenido. Pero creo que si las explicaciones se hubieran dado cuando se le reclamó, tal vez hoy estaríamos en otro contexto.

"Si las explicaciones se hubieran dado cuando se le reclamó, tal vez hoy estaríamos en otro contexto"

P. Pero el pulso ha sido permanente. No daba la impresión de que la dirección nacional quisiera que ella presidiera el partido en la región.

R. Es verdad que, como explicó el secretario general en su comparecencia, el retraso del congreso [de Madrid] estaba relacionado con la ausencia de explicaciones. También le digo que cuando la Junta Directiva marca unos plazos, lo que no podíamos era cambiar esos tiempos por la presión pública. Por eso también nos mantuvimos firmes.

P. ¿Habría facilitado algo que al inicio de la crisis hubiera dimitido Teodoro García Egea? El partido entero lo pidió desde el primer momento.

R. En unas circunstancias muy difíciles, muy complicadas, Teodoro García Egea toma la decisión de dar un paso atrás y presentar su dimisión ante Pablo Casado. Respeto la decisión y aplaudo que la tomara porque lo hizo por el bien del partido. A partir de ahí, yo no voy a hablar mal del secretario general, que me ha dado la posibilidad de ejercer mis responsabilidades en esta casa y con quien tengo una muy buena relación. Ni sobre él, ni sobre ningún compañero del partido.

P. Pero, ¿usted cree que habría cambiado algo o el objetivo era acabar con la presidencia de Casado?

R. Al final, la situación es la que es y estamos donde estamos. Y echar la mirada atrás para ver si se pudiera haber cambiado algo no ayuda a nada. Sí creo que pasados unos días habrá mucha gente que tendrá que reflexionar y hacer autocrítica. Yo parto de la premisa que no voy a hablar mal de nadie, pero hay personas que me han decepcionado.

P. ¿Cree que hay personas que en un tiempo pensarán que se equivocaron?

R. Creo que sí. Una cosa es la lealtad, entendida como decirle al presidente lo que opinas claramente, que eso sí es lealtad. Pero esa lealtad también se demuestra siendo respetuoso en público y manteniéndote al lado del presidente en público.

P. ¿Ha habido ensañamiento contra el presidente del partido?

R. Creo que ha habido una injusticia. El presidente es una buena persona, es honrado, es una persona recta, siempre ha intentado hacer las cosas lo mejor posible y no se merecía que llegáramos hasta aquí habiendo vivido lo que hemos vivido.

P. ¿Cree que Casado se aisló demasiado con un núcleo reducido de personas? Hay una crítica extendida entre dirigentes y es la de que se “bunkerizó”.

R. El presidente es una persona muy accesible. Quien quiso hablar con Casado pudo hablar con Casado. Una persona que siempre responde las llamadas. Algunas personas que dicen eso quizá no quisieron descolgar el teléfono.

"Creo que pasados unos días habrá mucha gente que tendrá que reflexionar. Yo no voy a hablar mal de nadie"

P. Durante la crisis, ¿sabe si Casado habló con Aznar y Rajoy?

R. No sé las llamadas que hizo el presidente y, si las supiera, tampoco las comentaría. Sí ha hablado con muchas personas, ha tenido interlocución con muchos cargos, con los presidentes autonómicos… Algunas se han hecho públicas. Pero yo no puedo comentar con quién ha hablado o no.

P. El comité de dirección del lunes fue un punto de inflexión. Luego hubo un comunicado determinante que firmó la inmensa mayoría de diputados.

R. Bueno, yo estuve en el comité de dirección. Fue muy importante y mis compañeros de ese órgano hablaron claramente, también lo hizo el presidente. Hablamos durante horas sobre cómo habíamos llegado hasta ahí y cuál era la situación del partido. Y yo ahí, en esa conversación intensa, no puedo hacer ningún reproche sobre la opinión de mis compañeros de puertas para adentro. Solo digo que el presidente en ese comité de dirección dio su palabra de que iban a ocurrir una serie de cosas. Y ocurrieron tal y como dijo. Y una vez se salió de ese comité de dirección, hubo personas que hicieron ciertas valoraciones públicas. Ellos tendrán que explicar por qué. Yo me quedo con lo bueno y lo bueno es que Casado cumplió con su palabra y estuvo a la altura.

P. ¿Es una salida honrosa para Casado mantenerse en la presidencia hasta el congreso de abril a cambio de no volver a presentarse? ¿Había otras opciones?

R. Yo creo que una persona que ganó en primarias en un congreso extraordinario, tras un periodo de varias candidaturas, estaba absolutamente legitimado para llegar a otro congreso siendo presidente del PP. No se habría entendido otra cosa. Creo que cuando pasen las semanas Pablo Casado podrá salir a la calle con la cabeza alta porque no ha hecho nada malo, lo ha intentado hacer todo según creía que era mejor para España y para el PP, y esa rectitud va a hacer que los españoles le agradezcan su trabajo.

P. Parece claro que el relevo es Alberto Núñez Feijóo. ¿Usted cree que habrá más candidaturas? ¿Le parecería positivo? Ya que ha mencionado las primarias que ganó Casado contra otros pesos pesados.

R. Yo no entro a valorar eso. Por supuesto hay un sistema en el que con las condiciones y requerimientos vigentes se puede presentar quien quiera, pero no entro a valorar nada de eso. Solo corroboro lo que se hizo público en el comunicado y es que habrá ese congreso extraordinario y el resto de cosas que se acordaron. De hecho, esta entrevista, aunque sigo siendo vicesecretario de Comunicación, la hago más a título personal.

P. En esa reunión con los barones hubo personas que insistían en una dimisión inmediata.

R. Me reafirmo en que él tenía toda la legitimidad para llegar a otro congreso siendo presidente. Si algún presidente autonómico consideraba que tenía que dimitir ese jueves tendrá que explicarlo él y las razones por las que querían esa salida. Yo creo que no se lo merecía y que no se merece lo que ha pasado en el contexto general.

"Yo me veo en política con Pablo Casado. Creo que estoy siendo muy claro"

P. ¿Sigue viendo en política a Casado, aunque sea en un rol absolutamente distinto?

R. Esa decisión la tiene que tomar el presidente. Yo puedo hablar por mí mismo y sí le digo que la política sólo la entiendo al lado de Pablo Casado. A partir de ahí, entenderá que el presidente tiene al menos dos intervenciones importantes que son en la Junta Directiva y en el congreso extraordinario.

P. Esta crisis en el PP coincide con un conflicto internacional de grandes dimensiones. El otro día supimos que Casado había hablado con el presidente del Gobierno. ¿Cuál va a ser su papel en este mes de transición al congreso?

R. El presidente va a seguir siendo presidente hasta el congreso extraordinario. Se produjo esa conversación telefónica con Pedro Sánchez y habrá una colaboración desde la presidencia, tanto con la coordinadora general como con el Comité Organizador del Congreso cuando se configure. Y en cuestiones internacionales, el presidente ha sido muy nítido marcando una posición que ha corroborado también la coordinadora, y es la máxima lealtad del PP con el Gobierno de España en los asuntos de Estado. Quiero recordar que fue el propio Casado el que llamó a Sánchez para decirle que en cuestiones tan importantes el PP va a estar al lado del Gobierno.

P. Déjeme que le pregunte por usted. ¿Se ve en política después del congreso de abril?

R. Yo, como le decía antes, me veo en política con Casado. La decisión que vaya a tomar a partir de esta premisa, y creo que estoy siendo muy claro, se la comunicaré al presidente y a los órganos internos del partido. Entré en política por Pablo Casado y estaré con él hasta el final. Creo que lo estoy diciendo todo…

P. ¿Qué sabe hoy de la política que no se imaginaba?

R. Que te puedes llevar a grandes personas, a grandes amigos, que también es una vida más difícil de lo que uno puede llegar a pensar, que te dejas muchas horas, te dejas sin hacer muchas cosas de tu vida con tu familia y amigos, pero que luego tiene grandes momentos. Al final, cuando pasen unos días, podremos hacer balance. Tras este ‘shock’ y días tan duros, habrá muchísimas cosas buenas que recordar. No todo es la desazón del miércoles pasado en la sesión de control. Hay muchas cosas buenas.

P. ¿Qué le recomendaría a alguien como usted, que tiene su trabajo y decide dar el salto?

R. No quiero ser cenizo. He visto que las personas que saltamos de la vida privada a la vida política no tenemos un salto fácil. Las estructuras tienen a personas que llevan toda la vida en política y que también son muy importantes, porque conocen el partido y el funcionamiento. Pero, aún reconociendo esa dificultad y que a veces no lo tienes fácil, creo que en la vida política tiene que haber gente independiente y personas de diferentes sectores que sientan que pueden hacer algo por su país. Así que yo les animo, que tengan una buena armadura, pero sí recomiendo que den pasos adelante. Yo di ese salto siendo número 1 del partido por Málaga y he hecho lo que me gustaba desde la dirección, mantener una relación directa con los medios de comunicación. Luego todo ha acabado como ha acabado. Pero he hecho lo que me permitió Pablo Casado dándome esa oportunidad.