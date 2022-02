La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apostado este jueves por la aplicación de sanciones "severísimas" a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no ordena la retirada militar y ha subrayado que no habrá un despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, ya que el país no forma parte de la Alianza Atlántica.