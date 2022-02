El ganador de las elecciones en Castilla y León, el candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado este jueves la repetición de los comicios en la comunidad y ha reiterado su afán en conseguir un pacto parlamentario que le permita "un gobierno de cuatro años fuerte, sólido y en solitario".

Preguntado en varias ocasiones por los pactos postelectorales en una rueda de prensa ofrecida este jueves, Mañueco no ha despejado la duda de si pedirá su abstención al PSOE en la reunión que tienen el lunes ni si accederá a la entrada de Vox en el Gobierno autonómico a cambio de su apoyo. "Lo primero que voy a hacer es escuchar", ha explicado el dirigente popular.

No obstante, sí que ha avanzado que "no descarta a nadie" en las rondas que mantendrá con el resto de formaciones políticas, que empezará con el PSOE el lunes y le seguirán Vox el miércoles, Soria Ya el sábado y la UPL el lunes que viene y que cierra, de momento, con Unidas Podemos al día siguiente, el martes 2 de marzo. Sin fecha y sin estar cerradas al cien por cien están los encuentros con XAV y con Cs, cuyo candidato, el exvicepresidente de la Junta Francisco Igea, no se ha puesto en contacto ni tan siquiera para felicitarle por el resultado, como ha confesado el presidente del PP-CYL.

"Dentro de los límites, dialogaremos con todos los partidos", ha expresado Fernández Mañueco, que ha pedido a los medios de comunicación "no anticipar hipótesis" ni hacer "ficción política", preguntado por si estaría dispuesto a ceder parte del Gobierno a Vox u otorgarles la Presidencia de las Cortes de Castilla y León o a derogar decretos como el de Memoria Histórica.

Asimismo, cuestionado por la diversidad de criterios dentro del PP sobre si pactar o no con Vox, como las manifestadas por su presidente, Pablo Casado, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Fernández Mañueco ha subrayado que si algo le caracteriza es "tener su propia personalidad", que en estos momentos es "poner a Castilla y León por encima de todos", de ahí que liderará estas negociaciones "con las manos desatadas".

Es por ello que el aspirante a presidir la Junta ha manifestado que "todo lo que no salga por su boca" o por la de alguna persona a la que haya depositado su confianza es "ruido vacío que no aporta nada" salvo el interés de "enfrentarnos de antemano a determinadas fuerzas políticas antes incluso del diálogo inicial". "Que desistan de conseguir tal objetivo", ha pronunciado en referencia a otras formaciones como el PSOE y sus críticas por buscar un pacto con Vox.

Precisamente, sobre el escenario ofrecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el planteamiento de hacer un cordón sanitario a Vox en toda España a cambio de la abstención de los socialistas en Castilla y León, que propiciaría la investidura de Mañueco, este ha lamentado que, con esta propuesta, "Sánchez no haya entendido nada". "No ha entendido nada de nada, con su oferta mezclando a Castilla y León con otras comunidades demuestra que no le interesa para nada Castilla y León", ha expresado el presidente popular.

Igea le pide que "deje de marear"

El procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, ha pedido a Mañueco, que deje de "marear" al ciudadano, "se haga mayor" y decida con quién "quiere sumar mayoría".

"No puede marear más a los ciudadanos de la Comunidad. Tiene la obligación de decidir. No puede seguir jugando al gato y al ratón. No puedes ir diciendo unos días que sí otros días que no, otros días, que ya veremos, dependiendo de cuando sean las andaluzas. Bastante daño se ha hecho esta Comunidad convocando unas elecciones por el interés de tres señores que están jugando con los intereses de los ciudadanos. Hoy se está demostrando lo que es Génova, la Trece Rue del Percebe", ha señalado, durante su comparecencia ante los medios para analizar la situación política tanto de su partido como de Castilla y León.

A preguntas de periodistas, Igea ha insistido en que hay que "intentar construir" una mayoría en base a un programa y que en eso, "y no en otras cosas", deben estar los grupos parlamentarios "estas dos semanas".

En este sentido, ha avanzado que ya ha hablado con el candidato electo del PSCyL, Luis Tudanca, y que está dispuesto a hablar "con todos", si bien mantiene que no hará presidente a Mañueco, al que ha vuelto a tachar de "estúpido", y que no hablará con Vox porque sus políticas no le "gustan", para matizar, eso sí, que sus peticiones son "tan legítimas" como las de su formación en las pasadas elecciones.

En lo que se ha vuelto a mostrar tajante es que "de ninguna manera" deben repetirse las elecciones. "Hay que construir una mayoría en base a un programa. No se puede tirar los dados permanentemente hasta que salga lo que yo quiero. Bastante estupidez ha sido dejar a esta Comunidad sin presupuesto durante todos estos meses. Castilla y León necesita salir adelante", ha ahondado.

De ahí que haya insistido en el "pacto a la alemana" que ya propuso durante el debate en la campaña electoral. "Déjenme que crea en los cuentos de hadas. Nadie me ha dado una razón lógica que diga que no se puede hacer", ha subrayado para mostrarse optimista de un acuerdo entre los dos "grandes partidos".

"Creo que el PSOE ha dado un paso y así se hace camino", ha continuado Igea que asegura que los últimos "problemas internos" del PP van a afectar a Castilla y León. "Estamos en esta situación porque el Partido Popular pensaba resolver sus problemas internos entre Teodoro, Isabel y Pablo con estas elecciones. Estamos así porque el presidente de la Comunidad no está a lo que tenía que estar, que era aprobar un presupuesto. Tenía 40 procuradores, un gobierno estable y ahora va a tener que acordar con partidos a los que ha llamado secesionistas y con los que nunca iba a ceder", ha apuntado.

Aun así, ha apelado a un acuerdo entre Tudanca y Mañueco. "Son capaces de hacerlo si no continúan siendo marionetas de Madrid", ha apostillado para concluir que lo "sensato" en política es "sumar acuerdos", buscar Gobiernos "estables" para dar a los ciudadanos las políticas necesarias.