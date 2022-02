Rodríguez contra Podemos: "Atacan y presionan a la víctima en vez de a los verdugos, Batet y el PSOE"

El exdiputado de Unidas Podemos (UP) por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha lanzado duras críticas sobre su antigua formación al calificar de "infame" la estrategia de los dirigentes Podemos de acusarlo de que haya un escaño vacío en vez de atacar "con dureza a los responsables" de este hecho, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el PSOE. Rodríguez ha expresado su parecer sobre la situación en torno a su escaño en un vídeo en sus redes sociales, en el que considera "bastante doloroso" lo que ha vivido en este proceso, no solo "por las agresiones de la derecha, de las élites del régimen, sino por los que consideraba compañeras y compañeros" de formación.

El exdiputado ha decidido pronunciarse al respecto pese a que "no es un plato de buen gusto" por "dignidad" ante "una estrategia continuada para retirarme el escaño y pasar página", algo "absolutamente contrario" a los valores de solidaridad, ética y honestidad "que están tirando a la basura". "Están presionando (desde UP) a la Junta Electoral Central para que me sustituyan en vez de ir a Batet para que devuelva el escaño, a mí y a 64.000 canarias y canarios", ha señalado Rodríguez.

El dirigente ratifica su decisión de dejar la formación: "No tengo razones para seguir"

En concreto, ha aludido a las declaraciones recientes del portavoz adjunto de UP, Enrique Santiago, de que hay que "cubrir" ya el escaño de Rodríguez para no arriesgar las votaciones en el Congreso, lo que ha tildado de "infamia" por "atacar y presionar a la víctima del abuso en vez de a los verdugos, Batet y el PSOE". Santiago aludía a la votación de la reforma laboral, que salió adelante por el voto erróneo de un diputado del PP mientras que en la bancada de la formación morada continúa vacío el asiento que ocupaba Rodríguez, que hubiese supuesto un voto más para los grupos que apoyan al Gobierno.

Esta es la gota que colma "una serie de indignidades", pues "se me acusa a mí de que haya un escaño vacío en el Congreso", ha proclamado el exdiputado de UP, quien también ha acusado al portavoz del grupo socialista en el Congreso, el también tinerfeño Héctor Gómez, de "mentir" cuando afirma que Batet se limitó a cumplir una sentencia, pues en esta no se establecía la pérdida del puesto parlamentario.

"Mantendré la vía judicial hasta el final, caiga quien caiga", advierte tras pedir amparo al TC

También ha indicado que en la Nochebuena de 2021 recibió la notificación del auto de extinción de la condena por la agresión a un policía durante una manifestación en La Laguna en 2014, que estaba fechado el 5 de diciembre, por lo que en su opinión tendría que haber sido repuesto "automáticamente" en el escaño "siguiendo la misma vía que utilizó Batet para echarme". Esto requiere "una reacción al más alto nivel y parar las máquinas, no por mí sino para que mañana no le pase" a otro parlamentario, ha indicado Rodríguez, para lamentar que mientras en UP estaban "calentitas" las frases de que iban a luchar por él porque lo sucedido era "un escándalo europeo", ya estaban "trabajando por detrás para ocupar el escaño". La solidaridad inquebrantable y la ética desaparecen cuando se llega "a estos niveles de la política", ha proseguido el exdirigente de UP, para quien ha sido "duro" ver cómo esto sucedía "no sé si por los puestitos en juego, es infame".

Ha indicado también que ha sufrido "la cultura de la cancelación" porque en UP jugaron a partir de un momento determinado "a hacer como que yo no existía y que este caso no ha ocurrido, cuando es brutal para la historia democrática de este país", y se ha preguntado si ello se debe a que era un diputado incómodo, no condescendiente y que criticaba al Gobierno.