Nadie. Ningún miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez planteaba este lunes la posibilidad de la abstención para facilitar el Ejecutivo a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Ese debate está, a día de hoy, cerrado en el PSOE. "Descartado". O eso afirman con rotundidad en Ferraz y en la Moncloa. De modo que la voz del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, mostrándose partidario de ofrecer "una alternativa" al PP, se queda en eso, una simple reflexión "personal", nada más. La discusión que sí quiere suscitar el presidente del Gobierno es otra: el porqué del empuje de las plataformas locales que han penalizado duramente a su candidato el 13-F, Luis Tudanca, y cómo combatir de manera más eficaz a un Vox imparable en las encuestas y en las urnas. Todo ello en pleno arranque del ciclo electoral, con las andaluzas como siguiente meta volante —en principio, desplazadas para el otoño— y con las generales en el horizonte, ya a finales de 2023.

"Sí, yo sería partidario de una abstención. Al PP hay que ofrecerle la oportunidad de que gobierne sin Vox". Las palabras de Puente, secretario provincial del partido en Valladolid y exportavoz de la dirección federal (2017-2021), corrieron hasta Ferraz cuando estaba concluyendo la reunión de la cúpula liderada por Sánchez. Pero nadie dio hilo a la cometa y, en rueda de prensa, el portavoz, Felipe Sicilia, cerró la puerta a esa opción.

"No tenemos ningún problema, faltaría más, en sentarnos a hablar con el PP, pero también tenemos muy claro que no vamos a apoyar a un Gobierno manchado por la corrupción". Dio otra razón: el escenario "no lo ha propiciado el PSOE, sino el PP, llevando a los ciudadanos de Castilla y León a unas elecciones interesadas", en las que buscaban "poder gobernar en solitario aun a riesgo de que la extrema derecha entrara". "Ellos quisieron correr ese riesgo, que sean responsables de lo que decidieron e hicieron", remachó.

Sicilia estaba apuntando a un argumento que desarrollaban después fuentes de la cúpula: "Si el PP mueve ficha, que explique por qué quiere nuestra abstención. Que nos lo digan. ¿Le van a hacer cordón sanitario a Vox? Pues que lo digan". Es decir, trasvasaban la responsabilidad al PP. Es la línea que, a primera hora, defendía el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page —habitualmente crítico con los planteamientos de la dirección—, o que expresaban otros barones.

"Poco afortunadas" las palabras de Puente

"El que gana es el que tiene que llevar la iniciativa" y "no cabe que el PSOE se pregunte si va a formar o no gobierno o va a apoyar al PP en Castilla y León", aseguró Page. "El el problema es del PP. Lo que tienen que hacer es actuar en consecuencia", señalaba a su vez un presidente autonómico a este diario. Tudanca, no obstante, mantiene el silencio, aunque este martes reúne a su equipo en Valladolid.

Algunos miembros de la cúpula consideraban "muy poco afortunadas" las palabras de Puente, y no alcanzaban a explicarse por qué él y por qué en este momento. Él fue uno de los dirigentes que siempre apostó por Sánchez y que con más vehemencia defendió el no a la investidura de Mariano Rajoy frente a los notables que abogaron por la abstención. Unos ligaban su razonamiento a la dinámica municipal, otros especulaban con que quisiera suceder a Tudanca al frente del PSOE castellanoleonés con un debate "muy impopular entre las bases".

Facilitar la investidura a Mañueco vía abstención —el PP tiene 31 procuradores, por los 28 del PSOE— no resolvería, en cualquier caso, la legislatura, como advertía una responsable federal: "Se trata de la estabilidad de los cuatro años. ¿O vamos a abstenernos hoy para que mañana el PP apruebe con Vox todo lo que le pidan?".

Otro compañero de la cúpula añadía que el debate no es ya pertinente en la medida en que los populares "han pactado con Vox para quitar gobiernos al PSOE", como ocurrió en Andalucía o Murcia. "¿Ahora se vuelven exquisitos?", se preguntaba este dirigente, quien añadía que se superpone otra razón que atañe al mismo pasado de Sánchez: él dejó su escaño en el Congreso en 2016 para no tener que votar abstención. Por lo tanto, sería un "papelón" para él facilitar un Ejecutivo del PP. Por no hablar de que esa posición tendrían que revalidarla las bases del partido en Castilla y León.

A través de Organización

La reunión de la ejecutiva fue larga, con numerosas intervenciones. Pero el mensaje "más importante" del presidente fue este: pidió a sus compañeros que se abra una reflexión honda sobre la irrupción de los movimientos localistas y su éxito —los siete escaños de Soria ¡Ya!, UPL y Por Ávila son los mismos que perdió el PSOE el 13-F— y sobre el combate a Vox. En el partido preocupa que parte de sus votantes migren a las nuevas plataformas, un "cantonalismo" que generaría un problema de "gobernabilidad" en el conjunto de España, igual que se cree pertinente analizar las causas del auge de la ultraderecha, qué raíces son las que alimentan el fenómeno, más allá de la estrategia discursiva.

En Ferraz se plantearon "más preguntas que respuestas", según varios integrantes consultados. No hubo, pues, conclusiones. Se sistematizará a partir de ahora a través de la Secretaría de Organización, que dirige Santos Cerdán, y a partir de ahí "se montarán los equipos necesarios", según confirmaban a este periódico fuentes de la cúpula.