El último informe publicado por 'The Economist' sobre el estado de las democracias muestra que España baja 0,18 puntos, suficientes para dejar de ser una 'democracia plena' y pasar a ser una 'democracia defectuosa'.

En 2017, España ya estuvo a punto de descender a esta categoría a raíz de la crisis catalana, cuando el Gobierno central ha tomado medidas legales contra los políticos independentistas catalanes por actuar de forma inconstitucional.

El sistema judicial culpable del declive

Desde 2017 España no solo no ha mejorado sino que ha empeorado y en este caso no se debe a los desacuerdos ente el Gobierno de Madrid y los políticos independentistas catalanes. El sistema judicial español es el culpable del declive democrático.

The Economist ha afirmado en su informe 'Democracy Index 2021: China challenge' que el descenso de España se debe principalmente a una rebaja en su puntuación de independencia judicial (uno de los 5 indicadores que se analizan de cada país). Dicha rebaja está directamente relacionada con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, las divisiones políticas surgidas en el nombramiento de nuevos magistrados , el órgano encargado de supervisar el sistema judicial y que tiene como objetivo garantizar su independencia.

El CGPJ sigue sin acuerdo y castiga a los españoles

Actualmente, el Consejo General del Poder Judicial está funcionando de forma interina, ya que su mandato expiró en 2018 (más de 3 años de retraso) y no ha habido ningún acuerdo sobre el nombramiento de nuevos jueces (que necesitan una mayoría de tres quintos en el parlamento).

En líneas generales, España sufre una fragmentación parlamentaria cada vez mayor, una larga lista de escándalos de corrupción y un creciente nacionalismo regional en Cataluña que plantea desafíos para la gobernabilidad.

Solo 21 países gozaron de 'democracia plena' en 2021

España forma parte de una larga lista de países que no gozan de una 'democracia plena', tan solo 21 países de 165 pueden hacerlo. Entre los países que se suman a España, se encuentran Francia, Estados Unidos, Israel y Sudáfrica.

El índice de democracia en 2021 también ha padecido un declive. Ha pasado de 5,37 en 2020 a 5,28, sufriendo la mayor caída anual desde 2010.

Los países que han tenido uno de los descensos más fuertes son Ecuador, México, Paraguay y Túnez (país que registró la bajada más acentuada), ya que fueron relegados de 'democracias deficientes' a 'regímenes híbridos'.

El estudio afirma que "Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo, con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales".

En el Top 5 de la lista se encuentran Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia e Islandia y en lo más bajo de la lista están República Centroafricana, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Birmania y, en la última posición, Afganistán. Este último retomado hace seis meses por los talibanes, se convirtió en el país clasificado como el menos democrático del mundo.

Entre los "regímenes autoritarios" se encuentran Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argelia, Egipto, Rusia, Ruanda, Vietnam y China.