La pregunta ha sido clara, pero Pablo Casado no ha querido responderla ni la primera ni la segunda vez que la prensa se la ha planteado: ¿aceptaría la familia conservadora europea que el PP compartiera el Gobierno de Castilla y León con Vox? La cuestión ha surgido este lunes en Bruselas, a la salida de la entrevista del jefe de la oposición con la nueva presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, también conservadora como él. Además, Casado se reunió la semana pasada con Friedrich Merz, el nuevo líder de la CDU de Alemania, país en el que hasta ahora se ha evitado cualquier tipo de acuerdo con la extrema derecha y se le ha arrinconado para no darle visibilidad.

Casado, sin embargo, no ha querido aclarar si dará luz verde a ese pacto con Vox en caso de que, como señalan las encuestas de los últimos días y el CIS de este lunes, su candidato en Castilla y León en las elecciones del domingo le necesite para seguir siendo presidente regional. El líder conservador ha respondido la primera vez que la fuerza de ultraderecha no ha compartido el poder con el PP en ningún gobierno autonómico ni en ninguna otra institución, quitando importancia al hecho de que sus votos sí han sido necesarios (con su voto a favor en la investidura) para retener esos sillones. En ese contexto ha recordado que sus alianzas para gobernar han sido con Ciudadanos, con los que comparte "principios y valores".

En la segunda ocasión que se le ha insistido en la pregunta, Casado ha destacado que Mañueco y él mismo están sosteniendo en la campaña que quieren gobernar "en solitario", es decir, sin compartir carteras con Vox en el Ejecutivo regional, un extremo que está por ver que Vox acepte. De hecho, Santiago Abascal avisó el sábado en Burgos que su apoyo no será "gratis". "Queremos gobernar en solitario. Eso es bueno para la estabilidad, en un momento complejo para toda España y también para Castilla y León", ha declarado Casado.

El presidente del PP ha lanzado una ristra de acusaciones al Gobierno cuando se le ha preguntado si su partido va a apoyar la comisión de expertos que Pedro Sánchez ha propuesto para investigar los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. "Nada es casual con las fechas. El Gobierno está aprovechando la campaña de Castilla y León no solo para repartir fondos europeos, no solo para amordazar el Congreso español [en referencia a la votación de la reforma laboral], no solo para usar el CIS y la televisión pública, sino que también ahora para hacer políticas para tapar casos en sus autonomías", ha lanzado.

Según Casado, Mañueco "va a obtener un extraordinario" en los comicios del domingo y ha asegurado que no le importa que el PSOE se "conforme" con decir que ahora están a "siete escaños en vez de a 10" del PP. "Nosotros a lo nuestro, tenemos un buen balance de gestión y un buen candidato, y vamos a tener un excelente resultado", ha continuado.

Mañueco rompió el Gobierno de coalición con Ciudadanos y convocó elecciones anticipadas sin avisar a su socio tras acordarlo con Casado. El líder del PP busca un revulsivo en Castilla y León que le ayude a mitigar el poderío de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El domingo se verá si su estrategia ha resultado positiva para sus intereses.