El PSOE da por hecho que salvará la reforma laboral con Cs y los partidos pequeños

Más País-Equo y Compromís apoyarán la reforma laboral. Ya está confirmado. Los dos partidos suman tres votos. Fundamentales, a estas alturas. Tanto, que ya el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos está próximo a salvar el texto. Por los pelos, eso sí, si ERC y PNV, partidos a los que sigue presionando y con los que sigue negociando, se mantienen en el no. Está a cuatro votos tan solo, porque faltan por resolverse dos incógnitas: qué harán PDECat, con cuatro diputados, y Unión del Pueblo Navarro, con dos. Si los primeros votan sí, como esperan los socialistas, y los regionalistas navarros se abstienen, el Gobierno sacaría adelante el decreto ley. Con una mayoría alternativa y con el auxilio imprescindible de Ciudadanos, que desdeñan los morados. El portavoz socialista, Héctor Gómez, dio por hecho este martes esa cuenta, por lo que el texto tendría garantizados los apoyos necesarios para no naufragar.

El marcador a estas horas, pues, es de 170 votos a favor asegurados, por 173 en contra. El decreto ley necesita de la mayoría simple (más síes que noes) para ser convalidado por el Congreso el próximo jueves, 3 de febrero. Es decir, que al Gobierno le basta, sobre el papel, con sumar 174 respaldos y, al menos, dos abstenciones. De ahí que solo le vale que los posconvergentes se sitúen en el sí, y una vez amarrados esos cuatro escaños, bastaría con que los dos parlamentarios de UPN se abstuvieran. Ambas formaciones se reservan sus cartas y, previsiblemente, apurarán los plazos y confirmarán este miércoles el sentido definitivo de su voto. Ese marcador puede ser más favorable para el bipartito si Pablo Cambronero, diputado díscolo de Cs que se marchó al Mixto, pasara del no, con el que se cuenta, a la abstención o al sí. El PSOE da por hecho ya que PDECat ratificará su respaldo y que UPN facilitará la convalidación.

Más País-Equo (dos parlamentarios) y Compromís (1), aliados electorales, comparecieron juntos este martes en el Congreso para confirmar que votarán a favor de la reforma laboral. Inés Sabanés y Joan Baldoví (el líder de la formación ecosocialista, Íñigo Errejón, está confinado por covid) alegaron que el texto es un “avance” importante en la recuperación de los derechos de los trabajadores, y al tratarse de un paso adelante sienten la necesidad de apoyarlo.

La reforma laboral es un avance que recupera derechos para los trabajadores, reducirá la temporalidad y fortalece la negociación colectiva. Vamos a apoyar ese avance pese a que no es la reforma laboral que habríamos hecho y tampoco la derogación que el propio Gobierno prometió. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 1 de febrero de 2022

Las dos formaciones tenían claro “desde el primer momento”, según indicaban fuentes próximas a Errejón, que el PSOE no iba a ceder en su propósito de no cambiar una coma del texto acordado con patronal y sindicatos, y se centraron en cerrar más avances fuera del decreto. Así, Más País y Compromís han acordado con el Ministerio de Trabajo un plan de choque contra la temporalidad y las jornadas abusivas, especialmente en mujeres, y la incorporación en el departamento que dirige Yolanda Díaz una “línea de trabajo de salud mental y precariedad”.

“La reforma laboral es un avance que recupera derechos para los trabajadores, reducirá la temporalidad y fortalece la negociación colectiva. Vamos a apoyar ese avance pese a que no es la reforma laboral que habríamos hecho y tampoco la derogación que el propio Gobierno prometió”, tuiteó Errejón, deslizando ese pequeño toque a Díaz y a Unidas Podemos, que batallaron para que el Gobierno asumiera la palabra “derogación”, de la que recelaban los socialistas.

Horas de infarto

PSOE (120) y Unidas Podemos (34) suman 154 escaños, uno menos porque la vacante de Alberto Rodríguez, condenado por el Supremo, no se ha cubierto. A ellos habría que sumar Ciudadanos (9) y el resto de pequeños partidos que ya anunciaron su sí: Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1) y Partido Regionalista de Cantabria (1). Teruel Existe (1) consolidó el lunes por la noche su voto a favor. 167 votos, más los tres que proporcionan Más País y Compromís alcanzan los 170 respaldos.

En el lado del no, se sitúan PP-Foro (89), Vox (52), Bildu (5), Junts (4), CUP (2) y BNG (1). En el rechazo hay que alinear, por ahora, a ERC (13) y PNV (6), aunque el Gobierno no pierde la esperanza con ninguno de ellos. Faltaría, para llegar a 173 diputados, que se confirme el no de Pablo Cambronero. Los socialistas le adelantaron que le llamarían, aunque él por ahora se inclina por el voto en contra, informa Paloma Esteban.

Si Cambronero se moviera hacia la abstención o el sí (en este último caso, como sus excompañeros de Cs), el Gobierno tendría una posición algo más desahogada. La cuenta de noes llegaría hasta los 172 máximos, por lo que tendría un colchón de mínimo dos más a favor. Es decir, que el Gobierno puede disponer de 174 síes mínimos y dos abstenciones o hasta un máximo de 177 respaldos. Todo dependerá de los últimos movimientos y de que ERC y PNV ratifiquen su no.

Nada está dicho definitivamente. Quedan días, horas, de infarto.