"No tolero faltas de respeto a Aragón, ni por parte de Cataluña ni de nadie". Javier Lambán ha explicado los motivos que le obligaron a suspender la cita que tenía prevista este viernes en Balaguer (Lérida) con su homólogo catalán, Pere Aragonès. "A la vista de los acontecimientos previos, el encuentro no iba a ser un paso hacia adelante sino un retroceso", ha dicho el jefe del Ejecutivo de Aragón en una comparecencia ante los medios que ha protagonizado en el Pignatelli.

Después de seis años sin relación institucional, en la agenda de la cita de este viernes figuraba especialmente la presentación de una candidatura olímpica para organizar los JJOO de invierno de 2030. Pero las posturas son muy dispares. Aragón quiere que sea en pie de igualdad, mientras Cataluña pretende liderarla dejando a la comunidad aragonesa en un segundo o tercer plano, lo que ha desatado no pocas reacciones en los últimos días dentro y fuera del Pignatelli. "La reunión hubiera supuesto poner un obstáculo más, y ya hay bastantes obstáculos".

Detalles escabrosos

Lambán ha relatado lo ocurrido en la última semana, especialmente a lo largo del jueves, cuando ultimando con el gabinete de Pere Aragonès los detalles del encuentro de Balaguer percibió una evidente "falta de respeto institucional" por parte de la Generalitat catalana. Es más, el dirigente catalán no contemplaba, por ejemplo, ofrecer una rueda de prensa conjunta después del encuentro. "Me dijeron que si yo quería me dejarían un micrófono a mí", ha relatado. "No me detendré en los detalles escabrosos", ha añadido Lambán, que ha asistido estos últimos días, "estupefacto", según sus propias palabras, a los movimientos políticos que desde Cataluña otorgan a Aragón un papel "subalterno" y "residual" en la candidatura a los Juegos de invierno del 2030.

"Si nuestra posición es secundaria o subalterna, Aragón no estará y si Aragón no está... no habrá Juegos"

Tras visitar el Pignatelli el miércoles y dejar claro junto a Lambán que la candidatura debe ser diseñada y encabezada en pie de igualdad, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, viajó a Cataluña, donde pulsó en primera persona cómo los responsables políticos catalanes tienen muy claro que es Cataluña (al parecer con el nombre de Pirineus-Barcelona) la que debe liderar un proyecto en el que Aragón tendría una "colaboración técnica". Conocedor de esta circunstancia, Lambán lo tiene claro: "Si el precio para tener unos Juegos es adquirir una posición secundaria o subalterna, Aragón no estará y si Aragón no está... no habrá Juegos".

Lambán ha añadido que todavía confía en que se "reconduzca la situación". La reunión suspendida este viernes en Balaguer Lambán la da por "aplazada", en espera de que Aragonès mueva ficha. El presidente de Aragón deposita sus esperanzas en el papel que puedan adquirir los actores que rodean el proyecto, ya sea del Gobierno central, el Comité Olímpico Español o el colectivo de empresarios catalanes que sí desean que se impulse una candidatura conjunta. "Hay que echar la pelota al suelo y reconducir la situación. Yo no me levantaré de la mesa. Seguiré hasta el final jugando la partida".

Lambán recordó que en su comparecencia a primera hora de la mañana en el Paraninfo había sido "extremadamente cauto", pero que a partir de las 12 del mediodía empezamos a constatar que las cosas "no transcurrían por donde nosotros pensábamos". "Primero les indicaron a nuestras responsables de prensa que no querían hacer una comparecencia conjunta y que el presidente de la Generalitat continuaría con su agenda al término de la reunión". Fue la primera percepción de las faltas de respeto "que no voy a tolerar" y que prosiguieron en la conversación entre los jefes de Gabinete de ambas comunidades, donde se encontraron con una posición catalana "aún más radical".

En ese momento decidió Aragón suspender el viaje a Balaguer aunque no hizo una comunicación pública. "Se lo hice saber únicamente a Alejandro Blanco y a Pedro Sánchez", que comprendieron la postura aragonesa antes de que Lambán realizara un último intento con Pere Aragonès, con quien mantiene una buena relación "y confiando en que él tomara cartas en el asunto y recondujese la situación". No hubo manera, en vista de lo cual "le dije que no suspendía indefinidamente la reunión, sino que la posponía" en busca de que se encontrara una vía de solución ya que Aragón "sigue empeñado en trabajar para que esta candidatura sea un éxito liderada por el COE y nadie más".

En el futuro se va a seguir "trabajando desde una disposición total para que esa reunión acabe celebrándose, teniendo en cuenta que los respectivos equipos técnicos han avanzado bastante y empiezan a tener las cosas claras, aunque luego deba tener un refrendo político por parte de España, Aragón y Cataluña", ha incidido Lambán, que ha admitido que tiene la obligación "política y personal" de que la candidatura salga "adelante" y por la que se va a dejar "la piel" para solucionar los problemas. "Los plantea Cataluña, que además no acepta las reglas".

"Me volveré a dirigir a Aragonès" para tratar de retomar el camino. "En Cataluña hay mucha gente que quiere que esto salga adelante. Los empresarios catalanes están absolutamente a favor de los Juegos, así como los municipios de los Pirineos", por lo que no se plantea un plan B de obviar a la comunidad vecina. "Si decidiéramos plantear una candidatura propia competiríamos con nosotros mismos. Si decimos que es imposible un proyecto solo de Cataluña, lo mismo pasa con nosotros. Si siempre se ha dicho desde el COE que se debe incluir a todo el Pirineo, no tiene sentido plantear otra organización", ha aclarado el jefe del Ejecutivo aragonés.

Aragonès dice que los problemas se resuelven "hablando" Pere Aragonès no quiso dar mucho bombo al desencuentro con Aragón y se limitó a decir que Lamban "declinó asistir, pero nuestra disponibilidad era clara a llegar a un acuerdo, las visiones diferentes se resuelven hablando. Y no entraré en polémicas", ha dicho el presidente catalán. No obstante, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, en una entrevista en RAC-1, ha subrayado que el territorio pondrá la "mayoría de activos" a la candidatura, por lo que el intento catalano-aragonés para la competición olímpica en 2030 no puede ser "al 50%". La candidatura conjunta "parte de un esfuerzo inicial" del 'Govern' con un proyecto en solitario "que ya era muy potente".

Según Cataluña, el dosier común "no puede ser paritario", ha dicgo la consejera Laura Vilagrà antes de recordar que Aragón se presentó como candidata a los Juegos Olímpicos de invierno en ocasiones anteriores "sin pasar el corte". Lambán ha contestado que Cataluña "se arroga supuestas superioridades en todo", pero si se ponen sobre la mesa todos los argumentos "igual nosotros tenemos más que ellos, pero cada cual debe aportar los mejor de sí mismo, todo al servicio de la candidatura".