El hasta ahora director de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Josep Manchado, ha afirmado este lunes, tras su cese como cargo público insular, que el certificado covid "tiene clarísimas reminiscencias nazis y fascistas", en unas declaraciones en las que ha rechazado ser "negacionista" o "antivacunas".

Así se ha expresado Manchado en una entrevista en el programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio después de publicarse el cese. El Consell de Mallorca vinculaba la decisión a "pérdida de confianza" y "discrepancias políticas" entre Manchado y la consellera, Aurora Ribot.

Manchado ha señalado que se "esperaba" el cese "porque Podemos se ha convertido en un lugar donde no puedes opinar ni discrepar".

En esta línea, ha confirmado que él discrepa "de la línea oficial con el pasaporte" covid , porque "tiene clarísimas reminiscencias nazis y fascistas": "Me parece mentira que un partido como Podemos, que se llama asambleario y de izquierdas, esté apoyando una medida terrible que hace que niños vayan con sus amigos y uno no pueda entrar en un McDonald's, o yo no pueda entrar en un acto de Podemos", ha apostillado.

Manchado ha insistido en que el 'pasaporte covid' es "una línea roja" para él, y se ha mostrado "convencido" de que "de aquí a unos meses la Justicia lo volverá a declarar ilegal", ya que "se margina a una minoría".

También ha explicado que existían otras discrepancias respecto a lo que él considera "encierros ilegales e inconstitucionales a la gente".

El hasta ahora director insular ha señalado que estas discrepancias se habían tratado en el departamento y se había intentado "reconducir la situación". "Al final, supongo que no ha habido manera", ha apuntado.

Por todo ello, Manchado esperaba el cese "desde hace unos días" y ahora para él "es casi una liberación". Con todo, ha lamentado marcharse porque estaba satisfecho con su trabajo en el Consell de Mallorca y "la relación con los funcionarios es buenísima y están apenados".

Por otro lado, Manchado ha defendido sus publicaciones en redes sociales afirmando que sólo hizo "una broma" sobre pruebas PCR --en un comentario hablaba de hacer las pruebas "por el culo de los sanitarios"--.

También ha denunciado el exceso de información sobre la covid asegurando que "cada día mueren 25 personas y los periódicos sólo hablan de una" y ha protestado por que le llamen "terraplanista", "antivacunas" o "negacionista".