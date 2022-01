La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, avisa que su partido no se plantea tocar "ni una coma" de la reforma laboral pactada entre patronal y sindicatos, por lo que pide a los grupos convalidarla tal cual y luego "seguir trabajando en otras materias que han podido quedar orilladas en esta negociación".

En una entrevista con la agencia Efe, la portavoz socialista ha destacado este acuerdo "entre los que pagan salarios y los que a cambio de su trabajo reciben esos salarios", pero ha dicho que la reforma laboral "no es el principio ni el final del marco de relaciones laborales de nuestro país", ya que recientemente se han aprobado otras leyes sobre esta materia como la de los 'riders'.

"Podemos seguir trabajando en otros acuerdos pero ahora tenemos encima de la mesa el acuerdo histórico de sindicatos, patronales y el Gobierno de España, por tanto lo que tenemos que hacer es convalidar ese texto para poder seguir trabajando en otras materias que han podido quedar orilladas en esta negociación", ha asegurado.

La reforma pactada entre el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, la patronal y los sindicatos entró en vigor el 31 de diciembre, tras su aprobación como decreto ley, pero necesita convalidarse posteriormente en el Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Para ello, el Ejecutivo tiene que contar con el respaldo de al menos sus socios parlamentarios, aunque algunos como ERC, EH Bildu y PNV han expresado su rechazo a la norma tal y como está redactada.

La portavoz socialista en el Senado no se plantea la posibilidad de que se toque "ni una coma" de ese decreto, ya que defiende que "lo pactado tiene un valor" y "las reformas laborales que son pactadas son perdurables y dan certeza al mercado de trabajo".

"Eso tiene mucho más valor que una enmienda que se pueda tramitar para solucionar un tema puntual que puede ser muy importante, yo no lo niego, pero que puede venir más adelante", insiste.

Por eso, ha hecho un llamamiento al PP y al resto de grupos parlamentarios para que "apoyen o no pongan palos en las ruedas a la reforma laboral".

"Alguien que no responde a los intereses de los trabajadores ni a los intereses de los empresarios, ¿a qué intereses responde? Somos elegidos por la ciudadanía para velar por el interés general y a mí no se me ocurre qué otro interés general puede haber que no sea el de la síntesis, el acuerdo al que llegan sindicatos y patronal", ha dicho.

La portavoz socialista está convencida de que la reforma laboral se va a aprobar en el Congreso, puesto que los grupos parlamentarios "van a ver los beneficios" y lo que acarrearía "una no convalidación de ese real decreto".