El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Pamplona, 1969) defiende que el Gobierno es quien verdaderamente ha apoyado a los agricultores y ganaderos. Considera que la polémica de las macrogranjas generada por las declaraciones del ministro Alberto Garzón es un bulo potenciado por la derecha, pero reconoce que el Ejecutivo y el PSOE no comparten la posición del titular de Consumo. Se muestra convencido de que el rey emérito tiene que dar explicaciones regrese o no de Abu Dabi, e insiste en la importancia que el espacio a la izquierda del PSOE se organice en un único proyecto, sea bajo el liderazgo de Yolanda Díaz o Ione Berlarra.

Este fin de semana se ha celebrado el Comité Federal del PSOE que coincide con el principio de un nuevo ciclo electoral. ¿Cómo parte el PSOE?

El Comité Federal llega tras todos los congresos regionales del partido y del Congreso Federal de València donde la unidad fue espectacular y fue palpable para todos. El PSOE está preparado para cualquier contienda electoral que tengamos. Somos un partido con 142 años de historia y siempre nos presentamos para ganar.

¿Realmente hay expectativas de ganar en Castilla y León? Parece que el PP parte de una posición de fortaleza o por lo menos eso dicen sus encuestas.

Eso es lo que dicen sus encuestas, no las encuestas. Castilla y León tiene un gobierno débil que no ha sabido sacar sus presupuestos, que no ha sabido gobernar, que en un momento de especial dureza en el Covid antepone sus intereses más bien judiciales, por el calendario judicial que tiene pasado febrero, porque eso es lo que más le preocupa. Nosotros fuimos primera fuerza en las anteriores elecciones.

¿Cree que el PSOE puede volver a ser primera fuerza en Castilla y León?

Volveremos a ser primera fuerza en Castilla y León. No tengo ninguna duda.

Algunas personas del Gobierno muestran su preocupación porque consideran que las palabras del ministro Garzón respecto a las macrogranjas pueden dañar la campaña socialista en Castilla y León. ¿Está el PSOE preocupado?

No. No es casualidad. Se está alimentando un bulo. Son unas palabras con las que, a mi entender, la posición del Gobierno y del partido nada coincide con la del ministro Garzón. Pero se está alimentando un bulo intencionadamente por el Partido Popular y está presionando mediáticamente para que salga. Lo que tiene que importar a agricultores y ganaderos es quién trabaja por ellos. El PSOE lo tiene claro y en el Gobierno hemos aprobado la PAC [Política Agrícola Común], hemos aprobado la Ley de Cadena Alimentaria. Eso es la realidad y el PP vota en contra. Por lo tanto, el PP no defiende a los agricultores, ni a los ganaderos. Que nos digan a quién defienden.

¿Entienden los ganaderos, los agricultores y la población de Castilla y León las palabras del ministro Garzón?

He visto las palabras del ministro. La redacción no es la más adecuada. La traducción tampoco. Él intentó explicar que se refería a las macrogranjas. Quiero romper una lanza a favor de los agricultores y los ganaderos de este país, que cumplen la normativa europea. Somos un modelo en la gestión de la ganadería en este país. Que sepan los ganaderos que el Gobierno les apoya, les ayuda y les defiende.

Pero ¿dañan esas campañas a Luis Tudanca en la campaña electoral?

Vuelvo a decir: es un bulo. A los agricultores y los ganaderos hay que recordarles quién ha sacado la PAC y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Siguientes elecciones: Andalucía. ¿Qué expectativas tiene el PSOE?

Saldremos a ganar. De hecho, ganamos las últimas elecciones, aunque no estemos gobernando. Se ha hecho una renovación interna en el Partido Socialista andaluz. Tenemos a un nuevo secretario general, que va a ser el candidato, Juan Espadas, que está haciendo su equipo y trabajando intensamente para recuperar los espacios que hemos podido perder en Andalucía en estos cuatro años en los que lo que se ven son recortes como los despidos de 8.000 sanitarios en el peor momento de la pandemia. Estoy convencido de que el PSOE en Andalucía va a hacer un trabajo intenso para ganar las elecciones.

Algunas voces aseguran que Juan Espadas no arroja buenos resultados en las encuestas internas que maneja el PSOE. ¿Es así?

Desconozco esas encuestas internas. Las encuestas que manejamos no coinciden con lo que usted me está diciendo. El candidato era el más votado en la ciudad de Sevilla, donde hizo una gestión muy buena, donde acaba de dejar el Ayuntamiento y ha puesto al nuevo alcalde, Antonio Muñoz, a quien quiero lanzar un saludo porque va a hacer un gran papel. Juan, lo que deja es gestión. En minoría sacó los presupuestos. Y lo que hace falta es políticos que gestionen. Políticos que en estos momentos de dificultades sepan escuchar a los ciudadanos y escuchar las demandas. Y eso Juan lo va a hacer mejor que ninguno.

Hay voces del socialismo andaluz que temen que el espacio próximo a Susana Díaz no colabore activamente en la campaña de Espadas. ¿Es posible que esté sucediendo esto?

No es posible. Somos el PSOE. Y el PSOE andaluz es muy fuerte. Son 45.000 militantes en Andalucía. Ningún militante del PSOE va a ir a contracorriente para impedir que ganemos unas elecciones.

Y en el caso de que las elecciones no fuesen tan bien como lo que le gustaría al PSOE. ¿Hay alguna posibilidad de que un fracaso de Juan Espadas se tradujese en una puerta abierta a Susana Díaz?

La época de Susana Díaz pasó. Estamos en un momento de futuro y el futuro es Juan Espadas. El candidato es Juan Espadas. Tiempos pasados es mejor dejarlos atrás.

¿Hasta dónde se va a implicar el presidente del Gobierno en las dos campañas, la de Castilla y León y la de Andalucía?

Este domingo está en el acto de presentación de Luis Tudanca, Y son tres o cuatro actos más a los que irá.

¿Está más fuerte el PSOE desde la crisis de Gobierno del julio pasado?

El partido está fortalecido desde que se hizo la mayor acción de regeneración de este país, que fue la moción de censura. Desde ese momento el partido está fuerte, está unido y ha sido más fácil sumar a todo el mundo.

Lo pregunto de otra manera. ¿Siente el partido que tiene más voz en el Gobierno desde julio?

No. La voz es la misma.

Sabe que los socios del Gobierno se quejan desde el principio de la legislatura de la escasa interlocución que mantienen con ellos y de que solo les llaman a última hora para pedir el voto afirmativo. Se sienten ninguneados.

La norma general es el acuerdo. No voy a discutir que en algún momento igual se podía haber acercado antes. ¿Se puede mejorar la interlocución? Siempre se puede mejorar, pero si no fuera buena no se podrían haber aprobado 47 leyes y dos Presupuestos Generales.

Ahora lo que tienen que convalidar es el decreto de la reforma laboral. ¿Confía el PSOE que saldrá con los votos de sus socios o es posible que salga con Ciudadanos?

Es una reforma laboral que va a salir adelante. Porque no entiendo que se pueda votar en contra de una reforma que está firmada por los sindicatos y la CEOE. A partir de ahí, que un partido explique por qué va a votar en contra de lo que quieren trabajadores y empresarios. El primer acuerdo en 40 años. Es una reforma que trae protección y más derechos. Hasta ahora las que se hacían traían huelgas generales y recortes. En ésta se lucha contra la precariedad. Alguno podrá reclamar que falta algo, pero es evidente que para pactar no puedes ganar los partidos diez a cero. Veo muy difícil que se puedan oponer a la reforma laboral. Dicho esto, el PP ya dijo que iba a votar en contra sin leerla. Que nos diga qué es lo que quiere. Al trabajador no lo defiende, al empresario pues tampoco.

Casado no va a gobernar nunca en España porque no tiene el nivel para poder gobernar un país”

En todo caso con el PP ustedes ya contaban con que votaría en contra por el choque frontal que hay entre los dos principales partidos.

Pero es importante que hablemos del PP, porque el líder de la oposición es Pablo Casado, y no ha estado en estos años que llevamos sufriendo la peor pandemia de los últimos cien años. No ha estado en nada. Es más, ha intentado que no vengan los fondos europeos. Que cuando Pedro Sánchez fue a pedirlos y se hablaba del Plan Marshall se reía del presidente del Gobierno. Y que el líder de la oposición, que quiere gobernar algún día…

Más pronto que tarde, dice Casado.

Casado no va a gobernar nunca en España porque no tiene el nivel para poder gobernar un país. No tiene la talla.

Al margen del PP, insisto, ¿es posible que la reforma laboral se convalide en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos y que algunos de los socios se caigan?

Eso es estar jugando a la bolita...

Bueno. Llevamos jugando a la bolita desde siempre.

Nosotros lo que ponemos encima de la mesa es diálogo. Insisto: es muy difícil no apoyar una reforma laboral pactada con los agentes sociales.

El presidente del Gobierno se ha comprometido a agotar la legislatura. ¿No habrá cambios, esto es así?

Sí, sin duda. El lema del Comité Federal es ‘Cumplimos’. Cumplimos el acuerdo con Unidas Podemos, con nuestro programa electoral y con los cuatro años de legislatura. Eso es dar estabilidad al país. Venimos de la peor pandemia en cien años, con una recuperación que va a ser un ejemplo de cómo salimos de una crisis del Covid. España está siendo el alumno aventajado, somos un modelo a nivel mundial en vacunación y hemos sido el primer país en recibir los fondos europeos porque tenemos la tarea hecha. Y eso es gestión, gestión y gestión. Mientras, otros están en la crispación, porque la ruptura de la derecha, la lucha entre Vox y PP, están a ver quién crispa más. La derecha ha querido que vaya mal el país.

Sabe usted que en el espacio de Unidas Podemos hay voces que dicen que habría que adelantar las elecciones.

El PSOE y el presidente del Gobierno se comprometen a cumplir con los cuatro años porque se necesita estabilidad y somos los únicos garantes de esa estabilidad.

El PSOE parece tener muy asumido que es necesario para sumar que Yolanda Díaz construya su proyecto político.

A nosotros no nos interesa que lo que esté a la izquierda del PSOE esté disgregado. Nos interesa que vayan en torno a una candidatura, sea de Yolanda Díaz o sea de quien sea.

Pero Yolanda Díaz ya ha dicho que ella no quiere estar a la izquierda del PSOE.

Ella quisiera abarcarlo todo. Pero ella no va a ser el Partido Socialista. Nosotros tenemos el espacio que tenemos. El ‘sorpasso’ ya no fue y no volverá a ser. Que ella se defina en el espacio que quiera. Lo que esté a la izquierda, a la derecha, al centro, donde quiera situarse, nos gustaría que fuera en un proyecto compacto y que mantenga los votos que tiene, evidentemente, es necesario. El próximo gobierno no va a ser de un solo partido. Necesitamos que Unidas Podemos, o como se llame, tenga una representación.

¿Cómo ven el liderazgo de Yolanda Díaz en ese proyecto?

Los que lo tienen que valorar son los de su partido.

¿Desde el PSOE cómo se ve? Se lo pregunto porque en las encuestas Yolanda Díaz sale muy fuerte.

Albert Rivera también era el mejor valorado.

Y Alberto Garzón. Y Joan Baldoví.

Sí ¿y dónde está hoy Albert Rivera? ¿Dónde está? Nosotros, de verdad, estamos a cumplir con los acuerdos de investidura, a gestionar y a dar estabilidad a este país. Repito: 47 leyes aprobadas y dos Presupuestos Generales.

Usted es secretario de Organización y sabe lo durísimo que es para un partido construir y mantener una implantación territorial. Yolanda Díaz no la tiene. ¿Al PSOE le preocupa que no logre implementar orgánicamente su proyecto?

No.

¿Por qué?

Al PSOE nos preocupa nuestro trabajo, lo que estamos haciendo nosotros. Y somos muy respetuosos con las otras formaciones, y más siendo socio del Gobierno. Que tengan su proceso. Hay un partido en el que Ione Belarra es la secretaria general, y ella merece todo mi respeto. Y a partir de ahí, que decidan cómo quieren presentarse y quién quieren que sea su líder. No es motivo de preocupación del PSOE.

Pero entiendo que el PSOE quiere que Yolanda Díaz amalgame ese proyecto.

Sea Yolanda [Díaz], sea Ione Belarra, o sea quien sea. Lo que nos interesa es que no haya diez partidos en esa parte de la izquierda en España. Si puede ser un partido es mejor, porque no pierdes votos. En España, en Andalucía y en Castilla y León.

Me temo que no están por la labor.

Bueno. Soy muy respetuoso con el resto de partidos. Debemos respetar lo que Unidas Podemos o como quieran llamarse decidan.

¿Por qué no se hablan Pedro Sánchez y Pablo Casado?

Es que es muy difícil con un Casado que monta un numerito cada semana. En los momentos más duros de la pandemia no ha estado en ayudar a su país. Yo no sé si se hablan o no se hablan…

Casado dice que no.

Tampoco sé. El otro día se 'wasapearon'.

Se pusieron un tuit.

Bueno. Algunos dicen que eso es hablar y otros dicen que no. Pero en los peores momentos en cien años en este país Pablo Casado ha estado poniendo zancadillas. Ya no es ayudar, es que ha intentado que vaya mal. Es que las buenas noticias le hacen daño.

¿Y usted cree que la ciudadanía entiende que el líder de la oposición y el presidente del Gobierno apenas se hablen?

Difícilmente se puede entender. Es que yo no entiendo que un líder de la oposición esté haciendo lo que hace Pablo Casado. No entiendo la actitud del líder de la oposición, está trabajando contra su país. No ha aportado nada en estos dos años.

¿Es sostenible que no se hablen durante los dos años más que faltan de legislatura?

Hemos intentado hablar con ellos. Ahí tenemos sin renovar el Poder Judicial.

Justo esto quería preguntarle.

Es que ellos no quieren. Ellos cumplen la Constitución depende si les conviene o no. Y el PP la incumple.

No se va a renovar, entonces.

Lo veo complicado. Con la actitud del PP, de Casado y el calendario judicial del PP veo complicado. Muy difícil.

"El rey emérito tiene que dar explicaciones a los españoles. Si viene y si no viene, también”

¿Qué le parece al PSOE el regreso del rey emérito a España?

Somos respetuosos con la decisión que tome. Pero como Partido Socialista y como ciudadano está claro está claro que tiene que dar explicaciones de algunos de los asuntos que tiene.

¿Explicaciones ante quién?

Ante todos los españoles y españolas, porque él ha sido el rey de todos. Tiene que dar explicaciones de su gestión. Eso le falta.

¿Esto es algo que el PSOE le haya pedido o vaya a pedir a la Casa del Rey?

Es una posición de Santos Cerdán, como secretario de Organización. Somos un partido de origen republicano que en el 78 acordamos la Constitución, la respetamos y defendemos la monarquía. A partir de ahí, hay más que evidencias de que del reinado del rey emérito nos hace falta una explicación de alguna de las actuaciones que ha tenido durante todos estos años.

Si viene.

Y si no viene, también.