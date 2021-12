La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve motivo para instar la prohibición de los actos convocados por la red de apoyo a los presos de ETA Sare en varias localidades vascas y navarras para este viernes, último día del 2021. Al menos, ese ha sido su criterio en el que está previsto celebrar en Pamplona, aunque el que mayor polémica ha suscitado ha sido el previsto en Arrasate-Mondragón, que se ha entendido como un homenaje a uno de los etarras con más crímenes a su espalda, Henri Parot.

En su informe el ministerio público explica que no hay "una constancia mínima de la existencia de delito", por lo que, conforme a la doctrina del Supremo, no cabe la prohibición preventiva del acto por una mera posibilidad de que se vaya a cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo, que implique un riesgo de que se vayan a secundar acciones terroristas. No obstante, solicitará que las fuerzas y cuerpos de seguridad vigilen para evitar que se produzca un homenaje a miembros de ETA y actos de humillación a las víctimas.

Mismo criterio

Aunque la Fiscalía solo se ha pronunciado sobre el acto de Pamplona, previsiblemente ese será el criterio que mantendrá frente a todos los actos. Este martes el Gobierno, el PP, Vox y Cs, así como colectivos como la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (PAVT), Dignidad y Justicia y Covite mostraron su rechazo.

Además, PP y Vox y los colectivos de víctimas denunciaron ante la Fiscalía General y la Audiencia Nacional su celebración para tratar de evitarlo, al entender que se ensalzará a Parot y a los también miembros de ETA José Manuel Pagoaga, 'Peixoto', y de Eugenio Barrutiabengoa, 'Arbe', que huyó de la justicia a Venezuela.

Para evitar la prohibición la red de apoyo a los presos eliminó sus nombres de la convocatoria y resaltó que el acto era para rechazar "la política penitenciaria de excepción" y no para homenajear a nadie.