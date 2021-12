Expectación entre las sociedades científicas ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este 2021, que se reúne esta tarde de forma telemática, abordará finalmente la propuesta de algunas comunidades, con Madrid a la cabeza, de acortar el tiempo de cuarentena para las personas que son positivas por coronavirus de 10 a 5 días, como ya se ha recomendado en Estados Unidos.

Una medida que los expertos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, miran con mucha cautela. "Lo sensato sería reducirlo por ejemplo a una semana que es un periodo de tiempo razonable. No dar un salto al vacío, sino ir siempre partido a partido", avanza el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se reúne esta tarde, de forma telemática, con los consejeros de las comunidades autónomas. Un encuentro marcado por la explosión de casos positivos registrados en las últimas semanas y que ha llevado a varias autonomías a solicitar una reducción de las cuarentenas en la línea con lo que se ha recomendado en Estados Unidos. Lo primero, será analizar la situación epidemiológica. Lo segundo, y en consecuencia, la actualización de medidas anticovid en los eventos deportivos multitudinarios ante el constante incremento de contagios en la sexta ola.

En tercer lugar está sin duda el tema más importante: el acortamiento de los aislamientos en personas con infección activa. Una decisión que no estaba previsto adoptar hasta que se reuniera la Comisión de Salud Pública -esta semana no lo hacía- que sería ya a comienzos de enero.

Peticiones de las comunidades

Sin embargo, el propio presidente Pedro Sánchez ha anunciado que la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que depende de la Comisión, se reúne esta tarde y hay que esperar a ver qué dicen los técnicos. En este sentido, según ha adelantado la Cadena Ser, la Ponencia de Alertas no se plantea por el momento llevar a cabo las peticiones de las comunidades de reducir el número los días de aislamiento para personas contagiadas aunque no presenten síntomas del virus.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha contactado con diferentes especialistas para conocer su opinión respecto a una propuesta que inició la Comunidad de Madrid, secundó Andalucía y a la que, en las últimas horas, se ha sumado Castilla y León. Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC), optan por la prudencia y trasladan a este diario la necesidad de esperar a que existan "estudios o evidencia científica" para poder cotejar una medida que introduciría un nuevo escenario en un momento crítico de la pandemia.

Lo razonable, una semana

Para el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, las medidas se tienen que ir articulando en función de las realidades epidemiológicas. "En este momento, la realidad nos está indicando que la variante ómicron tiene un periodo de incubación más corto y, por tanto, se podría articular esa cuarentena a esa disminución del periodo de incubación", señala.

Ahora bien, matiza el vacunólogo, no se trata de "dar salto al vacío, pasar de 10 días a 3 como se está planteando en algún país, no me parece sensato, entre otras cosas porque todavía hay algunas lagunas en cuanto al comportamiento de la variante. Lo sensato, en mi opinión, sería reducirlo, por ejemplo, a una semana que es un periodo de tiempo razonable. Repito, no dar un salto al vacío, sino ir siempre partido a partido".

Asintomáticos con mascarilla

"Lo que sí es cierto es que se ha producido un cambio radical de escenario. La variante ómicron ha provocado una explosión de contagios y un cambio en la pandemia: han aumentado considerablemente los casos y la incidencia contrasta por otra parte con la ocupación hospitalaria. Es verdad que esto aumenta y la estadística es tenaz y machacona y aumentan los ingresos, pero no a la velocidad de olas anteriores", señala a este diario el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el doctor Antonio Fernández-Pro Ledesma.

La situación de la #pandemia ha cambiado radicalmente en pocos días. Esta ola es diferente a las anteriores. La tasa vacunal de la población es muy alta. Hay transmisión sostenida comunitaria del virus. La curva de casos y de fallecidos está claramente desacompasada. Abro hilo: — Jose Luis Del Pozo (@jdelpoleo) 27 de diciembre de 2021

El presidente de la sociedad científica subraya la validez de la vacunación "para reducir la gravedad de los síntomas" y, en ese contexto, señala se ha asiste a un debate en todo el mundo sobre acortar ese tiempo de aislamiento en las personas positivas. "Parece que este virus es contagioso máximo 1 o 2 días y, después de tres días de los síntomas, parece, que no es contagioso. Hay que ser cautos y también tener en cuenta el tipo de actividad de ese paciente ser más cautos o menos tajantes", señala el médico.

Con síntomas, confinados

En definitiva, dice el doctor Fernández-Pro Ledesma, la pelea "va a cambiar y la situación pandémica", también. Por eso, precisa, los centros de control de enfermedades apuestan por una reducción de cuarentenas, sobre todo en positivos asintomáticos y vacunados. "Se apuesta por los cinco días porque lo más seguro es que desaparezcan los síntomas, pero siempre con otros cinco días manteniendo la mascarilla y las otras medidas de higiene", matiza.

En personas positivas y con síntomas, el presidente de la SEGM indica que no es partidario de que "tengan cuarentenas cortas. Deben seguir confinados"

"Estoy a favor de acortarlas durante cinco días siguiendo las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) .Ya casi todo es ómicron o poco falta", asegura por su parte el doctor Jesús Molina Cabrillana, secretario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).

En el caso de las personas positivas y con síntomas, el presidente de la SEGM indica, a su vez, que no es partidario de que "tengan cuarentenas cortas. Deben seguir confinados". Advierte, además, que el cambio de criterio en torno a esta cuestión obedece a cuestiones económicas. Mantener las cuarentenas, "va en contra de la economía pero la salud debe primar estos casos. El cambio de planteamiento, se debe a la enorme cantidad de bajas de trabajadores que se producen por esta variante", concluye el especialista.