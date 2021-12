Rafael Navarro, el policía local de Alicante negacionista que ha amenazado con "darle dos hostias" al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por la imposición del pasaporte covid, imparte seminarios sobre gestión de estrés, manejo y control de armas y defensa personal.

Ello a pesar de estar de baja laboral, según han indicado a este medio fuentes del cuerpo, una baja que se produjo justo antes de que se le notificara la sanción de un año y siete meses y medio sin empleo y sueldo por negarse a usar la mascarilla durante el desempeño de su trabajo como funcionario público.

Las citadas fuentes han descartado adoptar medidas ante las amenazas proferidas al jefe del Consell al considerar que Navarro las ha efectuado a título particular, ya que sigue de baja y con el expediente pendiente de aplicación.

Navarro ha impartido desde el pasado mes de septiembre al menos cinco de los citados cursos: dos en Alicante, uno en Valencia, uno Archena (Murcia) y otro en Alcorcón (Madrid), según ha publicado el medio eldiestro.es, que incluye varias imágenes donde se ve al agente instruir en el manejo de armas y en la defensa personal a personas con edades comprendidas entre los 6 y los 78 años.

Siempre según la citada publicación, a finales del pasado mes de octubre tenía previstos otros dos seminarios más en Madrid (Arganda y Getafe), uno en Ciudad Real (Alcázar de San Juan ), uno en Castellón, uno en Sevilla, uno en Toledo (Talavera de la Reina) y uno en Guadalajara, además de otros pendientes de confirmar en distintas provincias.

En la explicación de los seminarios se indica que para la sección de manejo de armas "el formador aportará el material necesario", pero se apunta que "quien disponga de cualquier tipo de arma de fuego, ya sea simulada o de airsoft, es recomendable que la traiga, sin gas y sin bolitas".

En cuanto a los precios, el coste de cada seminario es "únicamente en función de la cantidad de combustible que sea necesaria para llegar a la población en cuestión, y en cualquier caso, el pago será la voluntad de los que participen".

El objetivo del curso es "dar a conocer al mayor número de personas, los conocimientos básicos sobre gestión del estrés, tanto emocional como físico, así como nociones básicas de autodefensa personal y unas instrucciones muy básicas y precisas en el manejo y funcionamiento de las armas, tanto blancas como de fuego. En todos los sentidos, dicho seminario se debe tomar como un aprendizaje, como pueda ser cualquier otro. No se trata de transformar a la población en guerrilleros o sicarios, ni mucho menos. Eso lo dejamos para otros ámbitos, como es el cine. Se trata únicamente de mostrar ciertos aspectos, que el grueso de la población desconoce, y que en la actualidad son, o pueden llegar a ser útiles y necesarios en su vida diaria. Sería de necios esperar a que alguien venga a salvar a alguien. Somos nosotros mismos, con nuestro aprendizaje y habilidades los que debemos sobrevivir. Es ley de vida. Quien no esté preparado, lo pasará mal, e incluso caerá abatido. No obstante, que nadie piense, una vez más, que este seminario es un campamento militar ni nada parecido. Se trata simplemente, de trasladar unos conocimientos adquiridos durante tres décadas de aprendizaje en diversos ambientes, tanto de carácter civil como militar, y hacer un compendio de los movimientos, técnicas y tácticas más sencillas y adaptarlas al ámbito civil, teniendo como criterio inicial el hecho de que ninguno de los que acudan tiene la más mínima idea de qué se va a hablar. Si hay quien ya conoce el tema, mejor, porque ayudará al resto".

La cuenta de Twitter de Rafael Navarro, en cuya foto de perfil se le veía apuntando con un fusil de francotirador, no está disponible" temporalmente" por violar las políticas de esta red social. Su web personal y una nueva cuenta en Instagram también incluyen esa imagen: