Francisco Igea será el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta en las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, tras ser propuesto como representante de consenso por la dirección autonómica del partido, lo que mañana ratificará la Ejecutiva, según han confirmado a Efe fuentes del partido.

La propia coordinadora autonómica de Cs, Gemma Villarroel, que figuraba como única alternativa posible ante la hipótesis de unas primarias internas, ha manifestado en un comunicado que la situación "tan excepcional e injustificada" provocada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco merece responder "con contundencia" y con una candidatura "de unidad y consenso".

La propuesta de Igea como candidato de consenso ha partido de Villarroel, y ha sido avalada por los demás miembros de ese órgano de gobierno, atendiendo a lo dispuesto en la disposición adicional tercera del vigente reglamento electoral del partido, aprobado por el Consejo General de Ciudadanos el pasado 22 de octubre.

"Una situación tan excepcional e injustificada, como la que ha provocado Mañueco, al tratar de responder únicamente a los cálculos electoralistas de Génova, merece que nosotros reaccionemos desde la serenidad, pero también desde la contundencia, con una candidatura de unidad y consenso, pensando exclusivamente en el interés general de los castellanos y leoneses evitando por todos los medios que el PP consiga dinamitar el cambio que los liberales hemos conseguido forjar durante estos dos últimos años", dice el comunicado de Ciudadanos.

Gemma Villarroel ha comunicado la petición del comité autonómico, junto a los argumentos que la avalan, a la Secretaría General del partido, para que sea el Comité Permanente quien se pronuncie al respecto.

La decisión en último extremo tendrá que ser ratificada por el Comité Ejecutivo de Ciudadanos, tal y como se recoge en los Estatutos del partido y en el Reglamento electoral de la formación liberal.

Ambos órganos de Gobierno se reunirán en las próximas horas para deliberar y resolver sobre la solicitud cursada por los compañeros de Castilla y León, representados a través de su máximo órgano de dirección en esa comunidad.

Igea: "El sanchista es Mañueco"

En una entrevista con la Agencia EFE, conocedor ya de que será de nuevo el candidato de Cs, Igea asume "orgulloso y con una enorme responsabilidad" tratar de demostrar durante una campaña electoral que prevé "dura" que "igual el que es sanchista es Mañueco", ya que "huye del control, de la transparencia y escurre responsabilidades".

Ha reconocido que lo que le preocupa de esta situación es que las personas que más le quieren le han pedido "que no lo haga", pero "uno tiene una condición y ellos también me conocen, es el hombre el que está en la arena": "Siempre me ha gustado estar en la arena y nunca he eludido la pelea, aunque es difícil, estoy cansado".