Miquel Iceta ha utilizado su discurso de despedida como primer secretario del PSC para exhibir orgullo por la historia de los socialistas catalanes, para reivindicar su gestión durante la "dramática" etapa del procés y para proclamar que ha llegado el momento de Salvador Illa, porque Cataluña "necesita de nuevo un presidente socialista, un nuevo proyecto progresista e integrador".

El hasta ahora primer secretario ha afirmado que hace falta "completar el relevo" que empezó cuando él retiró su candidatura a las últimas elecciones para dejar paso a Illa. "La primera secretaría exige dedicación exclusiva y no puede estar subordinada a nada", ha dicho. Y ha añadido: "Esto no va de Iceta o Illa, va del PSC, de Cataluña, de España, de nuestro sueño federalista, socialdemócrata y progresista, y por eso es un buen momento para rendir homenaje a quienes han mantenido la fidelidad al PSC".

Referentes internacionales

Por el discurso de Iceta han desfilado los presidentes socialistas de la Generalitat (Pasqual Maragall y José Montilla), pero también referentes internacionales (Salvador Allende y Olof Palme), e incluso referentes tradicionales del catalanismo, como Raimon o Salvador Espriu.

El repaso histórico le ha servido para afirmar que "el PSC no es una moda, no es una anécdota, no es fruto de una experiencia de laboratorio ni un globo inflado mediáticamente", y que es "un proyecto bien sólido".

También se ha detenido en los primeros años del procés, que, como ha admitido, pusieron en serios aprietos al partido. "La polarización tuvo un fuerte impacto interno en el PSC, que siempre ha sido el termómetro más preciso de la sociedad catalana. Y por eso sufrimos grietas antes que nadie. Se nos quiso silenciar, intentaron menospreciar nuestras advertencias, cuando era más cómodo callar el PSC decidió hablar. Dijimos la verdad sobre el grave error de romper la legalidad, sobre la temeridad y la ingenuidad de minimizar los obstáculos y los costes", ha señalado.

Contra TV-3

El ahora ministro de Cultura también ha exhibido su tradicional ironía. Sobre todo lo ha hecho en dos momentos, y contra dos adversarios. Primero, contra TV-3, que ha recibido críticas durante toda la mañana. "Sí, compañeras, compañeros, TV-3: somos el primer partido de Cataluña", ha subrayado para quejarse del trato que reciben los socialistas de la televisión pública.

Pero también ha cargado contra los independentistas que se manifiestan contra la sentencia del 25% de castellano en las escuelas. "Demasiadas cosas se han roto, y no nos podemos permitir otra ruptura. Queremos una sola escuela, no dos líneas. Que los niños dominen las dos lenguas, aprendan el inglés y que el catalán sea el centro de gravedad y el eje. Si no saben o no quieren hacerlo, que nos lo dejen hacer a nosotros. Que sepa toda España que los niños catalanes hacen pipí. No permitiremos que unos u otros dividan a nuestro pueblo, que perjudiquen nuestra convivencia, que es el derecho más importante que preservar", ha afirmado.

En una segunda intervención, Iceta ha añadido que el PSC es un proyecto "en construcción". "Tenemos que ser más, mejores, ensanchar nuestro espacio político en los territorios y los sectores. Somos el primer partido de Cataluña. En votos. Pero tenemos que serlo en muchos otros terrenos: el sindicalismo, el asociacionismo, entre las mujeres, en los mecanismos de escucha activa y permanente. No me gustaría venir a otros congresos y hablar de zonas donde aún estamos poco implantados", ha añadido, antes de subrayar que las municipales de 2023 son "cruciales" para la consolidación de la dinámica positiva del partido.