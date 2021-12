Víctor Soler no estará solo en la carrera a la presidencia del Partido Popular de Gandía, que se dirimirá en el undécimo congreso local de esta formación, a celebrar el 22 de enero. La militante Alexia Herranz anunció este lunes, a través de un comunicado y después confirmó verbalmente a este periódico, que se va a convertir "en la primera mujer transexual" que aspira a la máxima responsabilidad de una agrupación local del PP.

Su condición de transexual no solo ha sido revelada por ella, sino que este lunes acentuó ese hecho al asegurar que en su propio partido ha sido "atacada" con comentarios transfóbicos que le llevaron a dimitir de la ejecutiva de Nuevas Generaciones del PP, donde durante algún tiempo desempeñó la secretaría de Diversidad.

Herranz asegura que con 15 años tomó "la decisión más difícil e importante de mi vida", que fue convertirse en mujer, lo que definió como "la mejor versión de mí misma". Desde ese momento, añade, "he tenido que luchar contra esta sociedad que no terminaba de entenderme e iniciar mi transición hacia la mujer fuerte y luchadora en la que creo haberme convertido, trabajando por una sociedad más libre y diversa, donde cada persona pueda desarrollarse libremente sin tener que justificar su identidad, su orientación o sus ideas".

La aspirante a presidir el PP de Gandía en el congreso de enero está estudiando Ciencias Políticas y Administración Pública porque, según asegura, "mi verdadera pasión es luchar por una sociedad más justa".

Afiliada al PP desde el año 2017, para ser proclamada candidata a la presidencia tendrá que presentar un número de avales equivalente al 5% de los afiliados de Gandía, cifra que aún se desconoce porque la dirección provincial está supervisando el pago de las cuotas por parte de los inscritos para determinar quiénes están al corriente y quienes quedan excluidos de este proceso congresual. Alexia Herranz señaló este lunes a este periódico que en los congresos provincial y autonómico votó por Vicente Mompó y Carlos Mazón, respectivamente, y ya ha solicitado ser informada de cuántas firmas debe reunir para situarse en la carrera de presidir el partido a nivel local.

"En los últimos años he visto cómo las grandes mujeres del partido han liderado con valentía y fuerza los proyectos del Partido Popular, por eso tras leer a Esperanza Aguirre y ver con asombro la magnífica campaña electoral de Ayuso, mi conciencia no me ha permitido tomar otra decisión que no sea la de presentarme como candidata debido a que la actual dirección del partido ha humillado y apartado a gran parte de los afiliados de toda la vida", indica en su comunicado.

Alexia Herranz concluye confesando que no lo tiene fácil para conseguir el objetivo. "Sé que el congreso está convocado a la medida de la actual dirección y que no tengo muchas opciones», indica, y añade que "en esta vida nunca he renunciado a defender mis ideales, los cuales están representados por el Partido Popular y que no veo en el actual dirección".

A modo de avance de su programa con el que aspira a presidir el Partido Popular de Gandida señala que quiere "volver a unir y reconstruir un partido fuerte con ganas de trabajar y con proyecto para defender nuestra ciudad del nacionalismo catalanista y del comunismo que padecemos", concluye su comunicado.