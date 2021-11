La Generalitat no descarta que el president Pere Aragonès acuda a la próxima Conferencia de Presidentes, que el Gobierno celebrará en enero en la isla de La Palma, después de que la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, haya participado este viernes en Madrid en la reunión preparatoria. Fuentes del Govern catalán han asegurado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, que "lo analizarán" si en el foro de presidentes se debaten "asuntos concretos y serios" y son "de utilidad". "Hemos querido ir a escuchar pero no tenemos ninguna decisión tomada", señalan.

Al último encuentro en julio pasado en Salamanca, realizado ya de manera presencial y centrado en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el Reto Demográfico y el proceso de vacunación, Aragonès no asistió. Era el primero con él al frente de la Generalitat, tras imponerse ERC en las elecciones autonómicas, y después de ocupar durante más de siete meses el cargo de manera interina por la inhabilitación de Quim Torra.

En aquella ocasión no se citó previamente a los consejeros y a esto se acoge el Govern para mantener que han enviado a su consellera de Presidencia porque es la primera vez que se plantea. Las preparatorias están reguladas en el reglamento de la Conferencia de Presidentes y antes de la pandemia eran habituales cuando las reuniones eran ordinarias y no por videoconferencia, como sucedió durante el confinamiento y los meses sucesivos.

No obstante la Generalitat no quiere confirmar si la asistencia de Vilagràs es un anticipo del viaje de Aragonès a La Palma. Las fuentes consultadas aseguran que "siempre hemos dicho que no vamos a renunciar a estar donde podamos defender a los catalanes". "Hasta ahora lo que nos habíamos encontrado en la Conferencia de Presidentes era un acto para hacerse una foto y poco más. No han servido para defender los intereses de Cataluña". Ante la cita de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, de este viernes "lo que hemos dicho es vamos a escuchar por si hay alguna novedad y luego lo valoraremos".

La propia consejera ha explicado en un receso del encuentro que “hemos venido porque el orden del día es sustancial; ahora trasladaré al president lo que se ha tratado y valoraremos, pero hemos asistido” por el especial interés "que tienen cuestiones como los fondos europeos, o la necesidad de las comunidades de que se prorroguen los fondos covid para el año que viene también”.

La presencia de Vilagràs a la cita que ha presidido Isabel Rodríguez, también portavoz del Gobierno de coalición, ha causado sorpresa en el resto de comunidades. Según confirman distintos consejeros, en su intervención ella misma ha afirmado que su intención es continuar asistiendo a este tipo de reuniones.