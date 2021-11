El presidente del PP, Pablo Casado, compareció este domingo en el Congreso de su partido en Castilla-La Mancha, donde valoró la situación de la formación popular, tanto a nivel regional como nacional. Sin embargo, entre sus declaraciones que más han circulado a través de las redes sociales se encuentran su calificación de "aquelarre" sobre el acto de Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García y Ada Colau, o sus palabras acerca de la energía solar.

"A la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje", comenzó argumentando, antes de añadir que "solo les gusta la solar", ante lo que puntualizó que también él es partidario de dicha energía. De hecho, posteriormente, detalló a través de Twitter datos de generación energética de REE que respaldan su postura.

"A la izquierda sólo le gusta la energía solar. Y a mí. Pero es que anteayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora no había posibilidad de que emitiera porque era de noche". A Casado le regalaron hasta el Bachillerato. pic.twitter.com/JiJZrFLyrE — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 14 de noviembre de 2021

Los argumentos de Casado

En la tarde de este domingo, el líder popular publicó un tuit asegurando que "según REE ahora mismo la generación solar es del 0,33%" y que a las 20 horas "el mix energético era de 5.000 MW nuclear, 14.000 MW gas y 32 MW solar"

"Como quiero energía barata y no contaminante propongo renovables con nuclear de refuerzo, como pide Macron y Biden", concluyó Casado.

Según REE ahora mismo la generación solar es del 0,33%.

Tal y como dije hoy, el viernes a las 20h el mix energético era de 5000MW nuclear, 14.000MW gas y 32MW solar.

Como quiero energía barata y no contaminante propongo renovables con nuclear de refuerzo, como pide Macron y Biden pic.twitter.com/ylpt7EAUEv — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 14 de noviembre de 2021

"Una cuestión de lógica"

En su intervención en el Congreso Regional del partido, Casado había asegurado que su argumentación asegurando que "ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico, y a las ocho de la tarde no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente, porque era de noche".

"Es una cuestión de lógica", concluyó el líder de la formación, ante lo cual se produjeron numerosos comentarios críticos en las redes sociales, entre ellos el del diputado de Podemos Pablo Echenique, recordando que existe la posibilidad de almacenar la energía solar generada y utilizarla en horarios nocturnos.