Esquerra mostró este sábado con orgullo la estrategia que ha llevado al partido al momento dulce que vive. Sin esconder su dualidad, más bien presumiendo de ella, los principales dirigentes de la formación, Oriol Junqueras y Marta Rovira, defendieron a la vez la mesa de diálogo con el Gobierno de España y la "alianza estratégica" con la CUP, que pretenden que les sirva para aprobar los Presupuestos de la Generalitat dejando de lado los ofrecimientos del PSC. Y también, para acabar de cubrir todo el terreno de juego, reivindicaron la celebración de un nuevo referéndum como "la mejor manera de ganar la independencia".

El acto que los republicanos organizaron en la Llotja de Mar de Barcelona tuvo algo de exhibición de poder. Por primera vez en lo que va de siglo, y después de ganar las elecciones al Congreso y al Parlament, el president es de ERC y el partido tiene mucho que decir en el día a día del Gobierno español. Junqueras se reencontraba presencialmente con los militantes -con algunos cientos-, y el despliegue, también el tecnológico, estuvo a la altura. El presidente de ERC charló con Rovira, secretaria general residente en Suiza, en directo, y el auditorio vivió la conversación como si estuvieran el uno junto al otro.

Los escucharon los principales dirigentes del partido excepto Pere Aragonès, porque el president participa este fin de semana en la cumbre del clima de Glasgow. Junqueras y Rovira se turnaron para lanzar los mensajes políticos de mayor enjundia. Empezó el presidente de ERC con la mesa de diálogo. "La mesa de negociación los pone en evidencia", sostuvo Junqueras, que puso como ejemplo de que hay que hablar con el adversario la película 'Buenas noches, y buena suerte', cuando un periodista decide plantar cara al macarthismo y defiende que puede tener amigos comunistas. "'Es más probable que yo los convenza a ellos que al contrario', dice ese periodista. Nosotros también lo decimos, no nos da ningún miedo contrastar nuestras ideas con nadie", explicó el líder de ERC.

Las contradicciones y el 'pal de paller'

Pero lo que quiere ERC es convertirse en el nuevo 'pal de paller' del catalanismo sin renunciar a su identidad histórica. Por eso las otras dos ideas-fuerza que lanzaron Junqueras y Rovira tenían que ver con su irreductibilidad independentista. La primera hay que ceñirla a la negociación de los presupuestos de la Generalitat. "Queremos trabajar con la CUP, y esta alianza es claramente estratégica, que nos da mucha más fuerza para luchas contra los intereses elitistas y oligopólicos. Tejer una alianza estratégica con la CUP nos permite garantizar el 52% de votos independentistas. Si no, nos seguiremos encontrando con lo mismo de siempre que hacen los de siempre", dijo Rovira, dejando claro que los anticapitalistas son la primera opción de los republicanos para aprobar las cuentas, y que abominan de cualquier atisbo de sociovergencia.

Junqueras y Rovira dedicaron el final del acto a defender un nuevo referéndum de independencia. "Estamos en un nuevo proceso de acumulación de fuerzas. El objetivo no ha cambiado, los instrumentos son diferentes. Pero somos independentistas, y defendemos el referéndum", dijo Rovira. Y Junqueras apostilló, para hacer frente a los que desde dentro del independentismo les acusan de blandos, que "no hay alternativa posible" a ERC para hacer la independencia y que "el único partido que no fue legalizado para las elecciones de 1977 fue ERC", y que por algo sería.