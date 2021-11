Aprovechando la participación de Isabel Rodríguez en el diálogo ‘El futuro de los jóvenes’ que se celebró esta semana en Murcia, La Opinión charla con la portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial sobre cómo pueden afectar a la juventud las reformas en las que trabaja el Ejecutivo central y en qué les beneficiarán los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 acaban de superar su primer escollo parlamentario. Se aseguran acabar la legislatura.

Esto significa oportunidad de futuro para España. Son unos presupuestos que hemos trabajado incorporando los fondos de recuperación y, por tanto, con una inyección millonaria que va a permitir una transformación económica y la reindustrialización de nuestro país. Estas cuentas miran mucho por el bienestar de la ciudadanía.

Pues el PP asegura que nacen muertos.

El Partido Popular hace una oposición tóxica para España y nada responsable. A mí me gustaría que nos explicaran, exactamente, qué no comparten de estos presupuestos. ¿No comparten que la juventud española reciba una ayuda de hasta 250 euros para el alquiler? Concretamente, en el caso de la Región de Murcia, se van a beneficiar 24.000 jóvenes murcianos. ¿No está de acuerdo el señor Casado con que los jóvenes disfruten de 2.200 millones de euros para becas? ¿No quiere que hagamos una apuesta por la formación profesional? 84 millones de euros, por cierto, están destinados para la FP de los murcianos. Estos PGE son especialmente inversores.

En el caso de los PGE, la igualdad entre españoles se puede ver quebrada cuando se tiene que negociar con partidos nacionalistas o independentistas.

Se llama democracia parlamentaria y da sostén al Gobierno. Como ha dicho la ministra de Hacienda, nos gustaría que el PP, en lugar de emitir ataques continuamente, propusieran enmiendas que pudiéramos valorar para sacar adelante el mejor de los presupuestos. De todos modos, estas cuentas miran más a las personas que a la distribución territorial y van a llegar a todas las familias españolas.

¿Cómo afecta a la cohesión territorial la permanente lucha entre las comunidades del PP con su Gobierno?

La inmensa mayoría de los murcianos, incluso los que votaron al señor López Miras, agradecerían que estuviésemos más unidos. La defensa de los intereses partidistas no tiene por qué ir en contra de los intereses de la Región. Yo me puse a su disposición cuando vine a Murcia el miércoles. Este Gobierno no ha parado de relacionarse con todas las autonomías. Llevamos 18 conferencias de presidentes y estamos preparando la próxima, que se celebrará en La Palma. Próximamente me reuniré con los consejeros autonómicos para preparar y mejorar el mecanismo de estas conferencias y modificar su reglamento para hacerlas más eficientes.

¿Estas cuentas son suficientes para sacar a los jóvenes de la precariedad?

No hay política más cohesionadora que la económica y la de empleo. Por eso trabajamos en una reforma laboral que dignifique los salarios más precarios de nuestro país, que son los de los jóvenes y los de las mujeres.

No usa el verbo ‘derogar’.

El Gobierno de España no se conforma con una contrarreforma, queremos un mejor sistema de relaciones laborales para los trabajadores. No se busca volver a lo que había antes de 2012, sino un modelo que genere empleos que nos permitan vivir dignamente.

¿Les preocupa que Yolanda Díaz se lleve toda la gloria?

El Gobierno actúa de forma colegiada. La reforma pasa por el Consejo de Ministros. Además, en este caso, participan miembros de otros departamentos porque va a afectar a distintos sectores económicos y productivos.

En unos días presenta la vicepresidenta de Trabajo "la otra izquierda». ¿Le interesa al PSOE?

El PSOE es un partido de mayorías, pero la unión hace la fuerza. Interesa que existan alternativas con las que se pueda acordar, pero dividiendo no lograremos el mejor de los objetivos.

También se atisba una reforma del sistema de pensiones con un aumento de la cotización. No gusta a todos.

Esta es una propuesta que quiere dar seguridad al sistema público. Ya podemos decirle a los pensionistas de hoy que sus pensiones no se verán congeladas con la reforma acordada hace unas semanas, ya que se incrementarán con el coste de la vida. Ahora tenemos que dar seguridad a los pensionistas del mañana. Con el presidente Zapatero se generó una hucha de las pensiones con más de 68.000 millones que fueron liquidados por el Gobierno del PP. Esta propuesta va encaminada a no vivir al día, sino a disponer de una hucha que dé tranquilidad a las generaciones del futuro.

Las comunidades del PP no van a aplicar la Ley de Vivienda.

Me gustaría ver, cuando entre la ley en vigor, si los presidentes del PP como López Miras tienen el valor de negar las ayudas de esta ley a los jóvenes.

El Gobierno murciano defiende sus propias ayudas, como los avales para la compra de vivienda.

Son compatibles, eso es lo bueno.

Como ministra de Política Territorial, ahora que podemos echar la vista atrás, ¿qué le parece la gestión de la pandemia con 17 comunidades que deciden sus medidas de forma independiente?

Hemos sido un ejemplo a nivel internacional y esto es un éxito de país, atribuible a todos, desde la ciudadanía a los servicios esenciales, ayuntamientos, comunidades autónomas y al Gobierno de España. La incidencia no fue simétrica en todos los territorios. Somos uno de los países de nuestro entorno que mejor ha consolidado el proceso de vacunación y nadie hubiera imaginado hace un año que nos encontraríamos con los índices de creación de empleo actuales.

¿No le queda la sensación agridulce de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón a Vox por la ilegalidad de los estados de alarma?

Respetamos cualquier pronunciamiento de los tribunales, pero no hubo unanimidad en la doctrina. Tenemos claro que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para salvar a la ciudadanía. No teníamos mecanismos de protección y esta fue la mejor herramienta con la que nos encontramos.