Imanol Arias y Ana Duato no ceden de momento en su pulso contra la fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. Pese a recibir peticiones de la fiscalía de 28 años de cárcel por delitos fiscales, los protagonistas de 'Cuéntame' han presentado escritos en la Audiencia Nacional defendiendo su inocencia. Al contrario que muchos acusados, no han buscado hasta la fecha una condena en conformidad que garantice que no ingresen en prisión. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso El Periódico de España, achacan a su asesor, Fernando Peña, cerebro del despacho Nummaria, la operativa fiscal.

El caso Nummaria sigue su lento pero inexorable camino hacia el juicio. El pasado seis de mayo, la defensa de Imanol Arias, del abogado José Antonio Choclán, presentó su escrito de defensa en el que alega que el primer ejercicio por el que le acusa la Abogacía del Estado, el de 2009, está prescrito, por lo que considera que la acusación es “improcedente” y “contraria al principio de legalidad penal”.

Choclán aporta resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (el primer órgano que dirime las sanciones de Hacienda que no llegan a ser delito) que señalan que Imanol Arias no cometió ocultación con su estructura de empresas. La ocultación es clave para decidir si cometió un delito fiscal o una irregularidad tributaria. La defensa señala que Imanol Arias ha sido sancionado en vía administrativa por ejercicios por los que está siendo investigado en vía penal con “conclusiones contradictorias y dispares”. “Se vulnera de modo directo el derecho a no reconocerse culpable y a no colaborar con la propia incriminación”.

Según la acusación, Arias usaba una red de empresas en el extranjero para escamotear a Hacienda parte de sus ingresos como actor pero Arias replica que incluso suponiendo que buscase ahorros fiscales al usar una sociedad británica, no llegó a los 120.000 euros de cuota que supone el delito fiscal.

El escrito de Imanol Arias fue prácticamente simultáneo al de Ana Duato, la coprotagonista de Cuéntame. Igual que Arias, defiende que en vía administrativa Hacienda ya la sancionó con 423.202 euros en la que “expresamente se declaró que no había concurrido ocultación de datos”. Y añade: "Ningún dato, ingreso o documento se falseó o simuló ante la Agencia Tributaria".

La defensa, que lleva el abogado Enrique Molina, defiende la inocencia: "Ni un céntimo de los ingresos percibidos fueron ocultados ni objeto de tributación fuera de España. Ninguna simulación se realizó. Ninguna salida de rentas de España sin tributación se produjo".

Hasta el último minuto antes del juicio, los actores están a tiempo de buscar una condena en conformidad con la fiscalía y la Abogacía del Estado para pactar una pena que no conlleve ingreso en prisión. Es lo que hicieron, por ejemplo, la mayoría de los futbolistas acusados de delito fiscal. Solo Xabi Alonso se plantó y acudió a juicio. Y ganó.