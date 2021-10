No será una dirección mucho más corta que la anterior. Pero sí más paritaria, muy renovada, más joven y "más diversa". Pedro Sánchez cerró este sábado la comisión ejecutiva federal del 40º Congreso. De 42 miembros (34 responsables de área y ocho vocales), frente a los 49 que tenía la que lanzó en 2017. Con seis ministros, entre los que destaca el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, un único barón (Guillermo Fernández Vara), y un 60% de mujeres. Y un nuevo portavoz, el jiennense Felipe Sicilia. La medida de edad baja hasta los 47 años, diez menos que alumbró hace cuatro años. Solo repiten 12 de la cúpula saliente. La salida más trascendente, la de Carmen Calvo, exvicepresidenta primera del Ejecutivo y ya exsecretaria de Igualdad del PSOE.

Todos los nombres se conocieron al filo de la medianoche. Más tarde de lo esperado aunque más pronto que hace cuatro años. El presidente, aunque había estado conversando en las últimas semanas con todos los barones, quiso cumplir con la liturgia de todos los congresos socialistas: que todos ellos pasaran por su despacho instalado en el cónclave. Ellos también conversaron con los números dos y tres, la asturiana Adriana Lastra y el navarro Santos Cerdán.

Y es que Sánchez se seguirá apoyando en ambos, en la vicesecretaria general y en el secretario de Organización, que sucedió en julio a José Luis Ábalos. Ellos estuvieron con el hoy presidente desde 2017, no se han despegado de su lado y sobrevivieron a la profunda remodelación operada en el verano. Los dos eran conocedores de los planes del jefe, que aprecia de ellos su lealtad y su completa discreción. Para la presidencia, un puesto de carácter más simbólico, Sánchez continúa confiando en la exministra Cristina Narbona.

El presidente ha querido que seis de sus ministros tengan también un pie en la dirección del partido, y eso que su idea inicial, según contaban en su entorno, era no contaminar espacios, que cada uno se dedicara a su parcela de gestión. A quien aúpa definitivamente es al titular de la Presidencia, a "SuperBolaños", como le bautizó cariñosamente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la apertura oficial del cónclave. No solo ingresa en la ejecutiva, sino que lo hace como responsable de área, como secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos. También tendrán cartera Carolina Darias (Sanidad y Consumo) y Diana Morant (Ciencia, Investigación y Universidades). Las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; Educación, Pilar Alegría, y Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, ingresan como vocales. Es decir, sin tarea ejecutiva asignada. Darias y Montero formaban parte de la cúpula, pero como invitadas permanentes. Esto es, no salieron elegidas en el 39º Congreso.

Además de los miembros del Ejecutivo que compatibilizarán su cargo en el Consejo de Ministros y en el timón del partido, esta cúpula está marcada por la fuerte renovación. De sus 42 miembros totales, solo 12 se sentaban en la anterior. O 13, si se cuenta a Fernández Vara, que era nato, en calidad de coordinador del consejo político federal, y que ahora asciende en la escala del mando, al asumir un área, la Secretaría de Política Autonómica, una de las de mayor peso. Y más ahora que el partido enfila las elecciones de 2023.

En el quinto escalón entra, de hecho, Andrea Fernández, diputada por León y muy cercana a Lastra. Será la más joven de la nueva cúpula: 29 años cumplirá el próximo 20 de octubre. Ella reemplaza, precisamente a Calvo, quien había conferido un peso extraordinario a una secretaría muy relevante para los socialistas. La exvicepresidenta retiene la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, aunque su futuro podría pasar por el Consejo de Estado. Calvo se marcha de este 40º Congreso, con la ovación que le dedicaron sus compañeros el pasado viernes en la mesa redonda dedicada al feminismo.

También se estrena Felipe Sicilia, parlamentario por Jaén y secretario general adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, uno de los dirigentes que sonó hace un año como posible rival de Susana Díaz. No lo fue, pero quedó en la reserva. Muy cercano a Lastra, es aupado hasta la portavocía del PSOE, cargo para el que fue elegido en 2017 el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Este compaginará su labor en el consistorio con la secretaría provincial del partido. Sicilia, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, es parlamentario en Madrid desde 2011. Su puesto, de máxima exposición a partir de ahora, subraya asimismo el poder renovado de Andalucía en los órganos federales tras la victoria de Juan Espadas y la salida de escena de Susana Díaz.

Cambios de cartera

Ingresan en la dirección Llanos Castellanos (Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública), Idoia Mendia (Estudios y Programas), Hana Jalloul (Política Internacional y Cooperación al Desarrollo), Arcadi España (Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana), Mayte Pérez (Reto Demográfico), Marc Pons (Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad), Manuela Villa (Cultura y Deportes), Juan Francisco Serrano (Pacto de Toledo e Inclusión Social), Patricia Blanquer (Industria, Comercio y Turismo), Montse Mínguez (Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo), María Márquez (Formación), Beatriz Carrillo (Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores), Francisco Lucas (Transparencia y Regeneración Democrática), Amparo Marco (Emprendimiento e Impacto Social), Ana María Romero (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Víctor Gutiérrez (LGTBI). Entre los vocales, son nuevos Manuel García Salgado (PSC), Sabrina Moh, Nieves Ramírez, Elisa Garrido y Álvaro Martínez.

Son 12 los que repiten, aunque descontada la primera línea (Sánchez, Lastra, Cerdán y Narbona), la mayoría cambia de función. Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León y secretario de Formación saliente, sube peldaños y se hace con la crucial Secretaría de Acción Electoral, antes en manos de Paco Salazar, que era número dos de Iván Redondo en la Moncloa. El sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis cede Relaciones Institucionales a Llanos Castellanos, pero asume Política Municipal, una cartera de mayor contenido, y clave para el reto electoral del partido. El exlendakari Patxi López baja en el escalafón, al perder Política Federal y hacerse cargo de Memoria Democrática y Laicidad. El cántabro Pedro Casares asciende, al encabezar Política Económica y Transformación Digital.

Iratxe García, presidenta del grupo de los socialdemócratas europeos, mantiene la Secretaría de Unión Europea. Tampoco mudan de área Luz Martínez Seijo (Educación y Formación Profesional), Pilar Cancela (PSOE en el Exterior) y Luc André Diouf (Políticas Migratorias y Refugiados).

Entre las novedades, destaca la de Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo profesional, uno de los primeros deportistas que ha reconocido su homosexualidad en España. La "diversidad" que buscaba el presidente se manifiesta, por su origen, en tres personas. Por una parte, Hana Jalloul, actual portavoz interina en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, de padre libanés y madre aragonesa. Y por otra, Beatriz Carrillo, diputada por Sevilla de etnia gitana. Luc André Diouf, sindicalista y de origen senegalés, es el tercer dirigente que completa ese mensaje.

En total, son 25 las mujeres y 17 los hombres. Ellas son, pues, el 59,52%. En la dirección saliente, tal y como se compuso en 2017, eran 20 las mujeres y 29 los hombres, de modo que ellas avanzan en el puente de mando, en línea con lo que ya ocurrió en julio en el Gobierno.

Todas las comunidades están representadas en la nueva ejecutiva. La federación de mayor peso, Andalucía, sienta a ocho miembros, y la siguiente es Madrid, con seis, un peso muy notable para una federación muy castigada por las derrotas electorales. Le siguen Castilla y León y Comunitat Valenciana con cuatro; el PSC, con tres; Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha y Euskadi, con dos, y con uno Asturias, Navarra, Extremadura, Baleares, Cantabria, Murcia, Galicia, La Rioja y Melilla.

A diferencia de lo que ocurrió en 2017, cuando Sánchez llenó la ejecutiva de fieles que le habían apoyado en los territorios y solo se permitió la integración de Patxi López (su tercer rival en las primarias) y de Vara (como nato), esta dirección no responde a esas lógicas. Aquellas primarias quedan en el pasado. Por ejemplo, el presidente incorpora, por Aragón, a la ministra Pilar Alegría, de su confianza, pero también a Mayte Pérez, muy cercana al presidente regional, Javier Lambán. Isabel Rodríguez está avalada por su barón, el jefe de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien propuso a Álvaro Martínez. El 'president' valenciano, Ximo Puig, aúpa a su mano derecha en el Govern (y quien fuera su jefe de Gabinete), Arcadi España), y a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, además de a la ministra de Ciencia, Diana Morant. También la jefa del Gobierno balear sitúa a una persona de su total confianza, Marc Pons, al frente de Transición Ecológica. Él es, además, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

En puridad, son dos los barones que ponen un pie en la dirección: Vara y Mendia. Pero la vicelendakari dejará el liderazgo del PSE en apenas un mes. Cuando se consume el relevo (tomará el testigo, probablemente, Eneko Andueza), se sentarán en Ferraz los dos últimos exlíderes de la federación vasca: ella y el exlendakari Patxi López.

A la abultada nómina de 42 miembros, hay que añadir los de aquellos que son natos. Es decir, los que forman parte de la ejecutiva por razón de su cargo: los portavoces de Congreso, Senado y Parlamento Europeo —Héctor Gómez (Canarias), Eva Granados (PSC) y Javier Moreno—, el coordinador del consejo político federal, Juan Espadas, líder del PSOE andaluz; el presidente de la FEMP, Abel Caballero (Galicia), y el líder de las Juventudes Socialistas de España, que saldrá elegido en primarias a finales de año en una pugna entre el madrileño Javier Guardiola y el valenciano Víctor Camino. Además, la nueva presidenta del comité federal, el máximo órgano entre congresos, será la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en sustitución de Quico Toscano, otro sanchista de primera hora y regidor de Dos Hermanas. Sánchez se desprende así de los dirigentes mayores de la cúpula saliente, empezando por el secretario de Economía, Manu Escudero.

La nueva dirección, al completo

Presidenta: Cristina Narbona (Madrid)

Secretario general: Pedro Sánchez (Madrid)

Vicesecretaria general: Adriana Lastra (Asturias).

Secretario de Organización: Santos Cerdán (Navarra)

Igualdad: Andrea Fernández Benéitez (Castilla y León)

Estrategia y Acción Electoral: Javier Izquierdo (Castilla y León)

Política Municipal: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Andalucía)

Política Autonómica: Guillermo Fernández Vara (Extremadura)

Portavoz: Felipe Sicilia (Andalucía)

Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública: Llanos Castellanos (Madrid)

Estudios y Programas: Idoia Mendia (Euskadi)

Política Internacional y Cooperación al Desarrollo: Hana Jalloul (Madrid)

Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana: Arcadi España (Comunitat Valenciana)

Memoria Democrática y Laicidad: Patxi López (Euskadi)

Reto Demográfico: Mayte Pérez (Aragón)

Unión Europea: Iratxe García (Castilla y León)

Transición Ecológica Justa y para la Preservación de la Biodiversidad: Marc Pons (Baleares)

Política Económica y Transformación Digital: Pedro Casares (Cantabria)

Cultura y Deportes: Manuela Villa (Madrid)

Pacto de Toledo e Inclusión Social: Juan Francisco Serrano (Andalucía)

Industria, Comercio y Turismo: Patricia Blanquer (Comunitat Valenciana)

Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo: Montse Mínguez (PSC)

Formación: María Márquez (Andalucía)

Educación y Formación Profesional: Luz Martínez Seijo (Castilla y León)

Ciencia, Investigación y Universidades: Diana Morant (Comunitat Valenciana)

Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores: Beatriz Carrillo (Andalucía)

Transparencia y Regeneración Democrática: Francisco Lucas Ayala (Murcia)

Emprendimiento e Impacto Social: Amparo Marco (Comunitat Valenciana)

Agricultura, Ganadería y Pesca: Ana María Romero (Andalucía)

Sanidad y Consumo: Carolina Darias (Canarias)

Reforma Constitucional y Nuevos Derechos: Félix Bolaños (Madrid)

LGTBI: Víctor Gutiérrez (PSC)

PSOE en el Exterior: Pilar Cancela (Galicia)

Políticas Migratorias y Refugiados: Luc André Diouf (Canarias)

Y entran como vocales...

Manuel García Salgado (PSC)

Sabrina Moh (Melilla)

Nieves Ramírez (Andalucía)

María Jesús Montero (Andalucía)

Pilar Alegría (Aragón)

Isabel Rodríguez (Castilla-La Mancha)

Elisa Garrido (La Rioja)

Álvaro Martínez (Castilla-La Mancha)