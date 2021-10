Algo se mueve en la tumultuosa relación entre el Gobierno y el PP. Ambas partes se han mostrado abiertas (otra vez) a negociar los órganos constitucionales caducados y, para hacerlo con más éxito que en el pasado, la idea que se está abriendo paso es que se deje para el final el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el que más ampollas levanta. Además del órgano de poder de los jueces, también tienen el mandato por renovar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

La escenificación de este acercamiento ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado le ha dicho a Pedro Sánchez en su cara a cara en la sesión de control al Gobierno que, si quiere, se pueden sentar ya "los demás órganos", dejando el CGPJ para una segunda fase. "Tiene la oportunidad de contestar ahora", ha continuado aunque Sánchez no lo ha hecho y se ha ido del hemiciclo sin recoger el guante.

Realmente, los populares llevan dos semanas escuchando esa propuesta de boca de Héctor Gómez, el nuevo portavoz del PSOE en la Cámara baja, aunque Casado ha querido hoy apuntarse la idea como propia. Al no entenderse por qué entonces Sánchez no ha respondido a Casado, ha salido una hora después al patio del Congreso el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para dar respuesta al ofrecimiento de Casado: "Esta misma mañana les voy a llamar". Pero Bolaños ha insistido en que el Gobierno quiere negociar "todos" los órganos, también el CGPJ, porque "todos están caducados y así lo obliga la ley". "Queremos renovarlos todos, no solo los que hoy le apetece renovar al PP", ha continuado.

Respecto al poder de los jueces, los conservadores exigen como primera condición el compromiso de renovación de la ley orgánica que regula la elección de los vocales del CGPJ.