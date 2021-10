El Govern ha tomado este martes una decisión de contenido trascendente. Tras años de reclamación social y política, con encuestas claramente favorables, la Generalitat ha decidido dejar de renovar los conciertos a las escuelas que segregan a los alumnos por sexo. Es decir, que separan a niños y niñas. El 'conseller' de Educació, Josep González Cambray, ha sido contundente: "En el siglo XXI no puede haber ninguna escuela con financiación pública que siga separando a niños y niñas".

Cambray ha añadido que esta retirada de las ayudas tendrá lugar cara al próximo curso, cuando toca renovar o no los conciertos en los segundos ciclos de Infantil, los cuatro de la ESO y los de Bachillerato. En segundo ciclo de Infantil no hay ningún centro que segregue, por lo que la medida afectará a 11 centros de Secundaria. Serán, en total, 139 grupos y 3.850 alumnos. Entre estos 11 centros, dos imparten Bachillerato concertado.

El 'conseller' ha recordado que el TSJC obligó al departamento a volver a concertar en la etapa de Primaria a estas escuelas que segregan por sexo como medida cautelar, a la espera de la sentencia definitiva, que la Generalitat prevé que no será favorable. Por ello, en el momento de renovar o no las ayudas, es decir, en el curso 2026-2027, el Govern decidirá no renovar estos conciertos en estos ciclos.

La decisión ha sido ya comunicada a la patronal de las escuelas concertadas, Fapel, y, según el Govern, se trata de una determinación que cuenta "cada vez con más" cobertura jurídica, en base a dos aspectos: la ley catalana y la nueva ley estatal de educación. "Esta cobertura jurídica, aparte de la ley de educación de Cataluña, que contempla explícitamente que no concertaremos a centros que segreguen, la LOMLOE [la nueva ley de educación estatal] dispone que 'para favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos desarrollarán la coeducación en todas las etapas y no separarán al alumnado por su género'. Por tanto, tenemos más cobertura jurídica y estamos convencidos de que en el próximo curso no renovaremos a las escuelas que segreguen por género", ha afirmado el 'conseller'.

El pleno del Parlament aprobó la semana pasada, en el marco del debate de política general, una resolución en favor de suprimir el concierto educativo a las escuelas que segreguen, con los votos contrarios de Vox, el PP y Ciutadans.

Cerrando filas sobre el aeropuerto

Por otra parte, la portavoz del Govern ha eludido la polémica sobre los criterios del vicepresidente del Govern respecto a la ampliación del aeropuerto y ha cerrado filas: "El 'president' y fuentes de vicepresidencia' han declarado que no hay ninguna nueva propuesta aprobada por el Govern sobre una futura ampliación de El Prat". Plaja también ha eludido valorar los criterios de la negociación de los partidos independentistas respecto a los presupuestos del Estado porque corresponde a los grupos parlamentarios.

"Nada que celebrar"

En relación a la decisión del Govern de reunirse pese a tratarse este martes de un día festivo en toda España, la Hispanidad, Plaja ha explicado que el Ejecutivo “no comparte una fiesta que no representa a la mayoría de catalanes y catalanas. Es la efeméride de un genocidio, más que cuestionada. Por eso el Govern ha decidido trabajar, no hemos considerado justificado cambiarlo. Hoy no hay nada que celebrar y desde el Govern seguimos trabajando con normalidad”, ha afirmado.