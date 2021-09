La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Gobierno de España de permitir "de manera negligente o sectaria" la manifestación homófoba en Chueca, que piensa que se podría "haber evitado" y con la que se ha dado "una imagen falsa de Madrid". Así se lo ha espetado la jefa del Ejecutivo regional a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, durante la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea.

"Mientras todo el mundo en la Comunidad está arrimando el hombro y pagando sus impuestos tienen que venir a permitir una manifestación como la de Chueca que dependía de ustedes y que de manera negligente o sectaria, espero que solo negligencia que no es poco, han permitido dar una imagen de Madrid que es falsa y sabe el daño que puede hacer a Madrid como capital de España una imagen como esa", ha lanzado la presidenta.

La dirigente madrileña cree que se podría haber modificado el recorrido de la concentración y evitarlo en un lugar "tan concurrido". Además, ha lamentado que no hicieran nada "ni por la imagen, ni la seguridad ni los vecinos de Madrid".

Pero Ayuso ha querido mandar más mensajes al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta ha advertido de que no va a "arruinar" la economía madrileña para dar gusto a los socios independentistas del Gobierno.

La portavoz socialista había acusado a Ayuso de hacer 'dumping fiscal' en la región, por lo que le ha pedido a la líder del Ejecutivo que "deje de hacer populismo con esto" y se dedique a financiar los servicios públicos". "Nosotros, frente al populismo fiscal, hacemos pedagogía fiscal. Los socialistas no queremos subir impuestos a las clases medias, queremos que se recaude lo que se tenga que recaudar y se gestione bien", ha lanzado Jalloul.

Pero Ayuso la ha dejado claro que en la Comunidad de Madrid "no van a subir los impuestos" para ayudar a las CCAA gobernadas por el PSOE a "lavarse la cara ante sus ciudadanos" y ha recalcado que tampoco va a "arruinar" la economía de Madrid para dar gusto a los socios independentista del Gobierno.

Aborto

Por otro lado, la presidenta madrileña ha defendido este jueves que ella no obligará "a ningún médico de la Sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia".

Así lo ha trasladado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, después de que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que además es médico, le afease los casos dados a conocer en los que mujeres no han podido abortar en hospitales madrileños por la objeción de conciencia de sus médicos.

"Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario", ha manifestado la presidenta regional.

Ayuso ha trasladado que con ella "no cuenten" y, aunque desconoce el caso y respeta "todo", ha insistido en que no va a obligar "a un médico a ir contra su conciencia". "A lo mejor usted si, yo es que la tengo muy tranquila", ha zanjado.

Nacho Cano traerá "empleo, sueldos y turismo"

Asimismo, Ayuso ha defendido que el cantante Nacho Cano es "uno de los mejores músicos" del país, que traerá a Madrid "empleo, sueldos y turismo".

Así ha respaldado la dirigente madrileña el proyecto cultural que Nacho Cano pondrá en marcha en Madrid capital, en el distrito de Hortaleza, después de las criticas vertidas por la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Es uno de los mejores músicos de este país y cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir. Esa persona va a traer aquí empleo, sueldos y turismo", ha subrayado la presidenta.