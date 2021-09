El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha mantenido la posición crítica de su partido en relación a la mesa de diálogo con el Gobierno, en la que no participó esta semana. Sànchez ha cargado implícitamente contra su socio, ERC, asegurando que su partido ha sido "vetado" no por los nombres que propuso para esta mesa "sino porque sabíamos que llevaríamos sí o sí luz y taquígrafos a un encuentro sin orden del día, sin calidad en la forma de abordar la negociación para abordar la autodeterminación y la amnistía, y porque nuestra voz sería la de la no renuncia”. El dirigente del partido ha mantenido la posición de su partido al tiempo que ha garantizado que ello no afectará a la coalición de Govern.

En su intervención ante un plácido consejo nacional de Junts -el máximo órgano entre congresos-, Sànchez ha sido ovacionado al inicio de su discurso, en el que ha asegurado que su partido defiende la negociación pero no la "renuncia" a ir "con toda la fuerza" a esta mesa de diálogo. "No podemos aceptar que quienes vienen a negociar con nosotros nos impongan de qué hablaremos y quién hablará en nombre del independentismo, no lo hemos aceptado ni lo aceptaremos nunca", ha proclamado, insistiendo en la versión de que fue el Gobierno el que vetó los nombres de los negociadores que propuso Junts.

Firmeza sin ruptura

En todo caso, Sànchez ha mantenido espadas en alto respecto a los dirigentes propuestos y a la idea de reclamar la máxima ambición soberanista en la mesa, por lo que no ha abierto puertas a una eventual reconciliación con ERC y el 'president' Aragonès, que no aceptó dichos nombres. Pero siempre salvaguardando al Govern y su continuidad de este encontronazo frontal con Esquerra: "Nunca, nunca, nunca, Junts cuestionará la legitimidad del 'president' para tomar las decisiones, pero nunca, nunca, nunca, por una divergencia pondremos en riesgo la capacidad de trabajar conjuntamente con el 52% para llevar al país a la gran esperanza de la independencia". "Tanta urgencia tenéis por ganar un tripartito, ganadlo en las urnas", ha afirmado en relación a la oposición.

Objetivo, la hegemonía

El secretario general ha marcado perfil de partido, en este primer consejo nacional de una formación nacida hace poco más de un año. Y se ha marcado como objetivo convertir a Junts en el "embrión" de la fuerza que aglutine la mayor parte del independentismo, una fuerza de "unidad nacional", dado que la unidad política no ha sido posible y la unidad estratégica con otros partidos "nos cuesta". Para ello ha pedido a los suyos "trabajar como equipo" y ha marcado varios objetivos: buscar la unidad de acción en el Congreso cara a negociaciones como la de los presupuestos del Estado, y convertir a Junts en el partido mayoritario en el municipalismo en las próximas elecciones locales del 2023, para lo cual ha tendido la mano, sin citarlos, a los alcaldes del PDECat. "Muchos nos están mirando, por nuestra parte no quedará, encontraremos todas las fórmulas", ha afirmado, insistiendo en la idea de mano tendida hacia quienes no están en el espacio municipal de Junts.

Aeropuerto

Sànchez ha afeado al Gobierno que descartara definitivamente, en el marco de la mesa de diálogo del pasado miércoles, la inversión de 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto. "El Gobierno incumple el acuerdo del 2 de agosto", ha asegurado. Y ha sostenido que el Ejecutivo español no da marcha atrás en beneficio de la biodiversidad de El Prat sino porque no tiene interés en invertir en "un país que aspira a ser un Estado europeo", ha afirmado en la vigilia de la manifestación convocada contra la ampliación aeroportuaria en Barcelona.