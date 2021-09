Vuelta de tuerca judicial a una de las iniciativas más polémicas de las tomadas por la Xunta para afrontar la pandemia del coronavirus, la obligación de contar con un pasaporte COVID para acceder al interior de los locales de hostelería.

El Tribunal Supremo ha revocado un auto anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que tumbaba la medida y ha avalado la posibilidad de que se exija mostrar este certificado. La decisión del alto tribunal, al que había recurrido el Gobierno gallego, se conoce justo el día antes de que entre en vigor el nuevo protocolo para la hostelería gallega, un acuerdo al que se llegó con el sector para paliar la imposibilidad de pedir el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica en las 72 horas anteriores o la prueba de haber pasado la enfermedad. Cuando presentó las nuevas condiciones la semana pasada, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, abrió la puerta a que si obtenía el respaldo del TS se podía volver a incorporar este punto. Por el momento, la Consellería de Sanidade no ha ofrecido su posición sobre esta posibilidad.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma que "el beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local. En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales".

En su sentencia, en la que estima el recurso de la Xunta contra el auto del TSXG que rechazó la medida, establece que la exigencia de exhibir el pasaporte Covid debe someterse a autorización o ratificación judicial ya que puede afectar a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona. Argumenta que la limitación resulta precisa para permitir su pacífica coexistencia con los demás derechos fundamentales y con los bienes constitucionalmente protegidos que se traducen, en este caso, en una potente presencia del derecho a la vida y a la integridad física, y a la defensa y protección de la salud de los ciudadanos.

La sentencia, ponencia de la magistrada Mª del Pilar Teso, indica que la exhibición del pasaporte COVID no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. "Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, y desde luego el certificado de recuperación de la COVID-19 si ha pasado la infección."

En todo caso, la Sala aprecia que concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas, mediante una medida que evita o restringe la propagación de la pandemia.

La Sala rechaza también que exigir el pasaporte vulnere el derecho a la intimidad y asegura que no puede esgrimirse la prevalencia de este derecho frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública. "Es cierto que se trata de una información médica, pero las connotaciones que impone la situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y la solidaridad que comporta la protección y ayuda entre todos, devalúa la preeminencia de la intimidad en este caso", subrayan los magistrados.

Del mismo modo, el tribunal descarta la vulneración del derecho fundamental a la protección de los datos personales cuando lo que se establece, para entrar en el interior de un determinado establecimiento, "es la mera exhibición, es decir, enseñar o mostrar la documentación en cualquiera de las tres modalidades exigida. Sin que, desde luego, puedan recogerse los datos de los asistentes a tales locales, ni pueda elaborarse un fichero, ni hacer un tratamiento informático al respecto".

"Medida idónea y proporcionada"

Tras constatar la afectación "tenue" de los citados derechos fundamentales, concluye que la medida resulta necesaria, idónea y proporcionada para conseguir el fin perseguido. Afirma que la exhibición de la documentación en estos establecimientos es idónea debido a las características de estos lugares de ocio en los que a diferencia de otros establecimientos abiertos al público "no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para comer y para beber, del mismo modo que resulta difícil mantener en ellos la distancia de seguridad, se suele conversar con un tono de voz más alto, o incluso cantar, lo que favorece la "inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado" que es "la principal vía de trasmisión del SARS-CoV-2", según señala el informe del Servicio de Epidemioloxía de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, avalado por los miembros del Subcomité de Control de Brotes del Comité Clínico que asesora al citado departamento.

La sentencia recoge los informes aportados por la Xunta que ponen de manifiesto la abundancia de datos científicos que avalan que la única medida eficaz posible, para proceder a la apertura de los locales de ocio, que proporcione un alto nivel de protección para la salud pública es la implantación del denominado pasaporte COVID, "pues solo ella puede disminuir considerablemente el riesgo de contagio en dichos establecimientos".

Recuerda que en el caso concreto la Xunta de Galicia no la ha implantado de forma indiscriminada en todo el territorio, sino que establece una suerte de mapa que gradúa la incidencia de la pandemia en cada lugar y los diversos niveles de restricción según la gravedad de la incidencia de la coronavirus en los diferentes municipios. Además, señala que la medida reviste un carácter temporal, adecuada a la realidad necesariamente cambiante por lo que ha sido justificada respecto de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Voto particular

La sentencia menciona el precedente de este tribunal que en una sentencia anterior rechazó la exhibición del pasaporte COVID en Andalucía. Explica que en ese caso no se había justificado la necesidad de la medida que se había extendido al conjunto del territorio andaluz de forma general, aplicable a toda la población y municipios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución.

La sentencia incluye el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca en el que entiende que la exigencia del pasaporte COVID afecta de forma "severa, extensa e intensa" a los derechos de igualdad e intimidad.