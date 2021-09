El enésimo llamamiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lemes, al PSOE y PP para que renueven el órgano de gobierno de los jueces ha caído en saco roto. En la ceremonia de la apertura del año judicial, Lesmes ha pedido a los dos principales partidos que saquen la renovación del CGPJ de la "lucha partidista", se comporten como "patriotas" y pacten los nombres de los vocales que componen ese órgano, caducado desde hace casi tres años.

A la salida del acto ha hablado Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP, y no se ha movido un ápice del argumentario que su partido blande desde hace varios meses: el líder de su partido solo está dispuesto a negociar con Pedro Sánchez si a la vez se reforma la ley orgánica para que los jueces sean elegidos por los jueces y no por las Cortes, como ocurre ahora. López también ha pedido al jefe del Ejecutivo que deje de "insultar" al PP diciendo que "no cumple la Constitución". "Viniendo de un presidente que pacta con independentistas y herederos de Batasuna es paradójico. Que deje de insultar y que se avenga a reformar la ley orgánica para reforzar la independencia del poder judicial", ha añadido.

También molesta a los populares que los socialistas denuncien que el PP tiene "secuestrado" el poder judicial, una expresión que esta misma mañana ha vuelto a utilizar Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, cuando le han preguntado sobre el asunto. "Lo que tienen que hacer [los del PP] es cumplir la ley (...) Nosotros ya no vamos a valorar ninguna excusa más de las que ponga el PP", ha apuntado la dirigente socialista, en referencia a que hace unos meses la razón de Casado para no renovar era la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición.

Entre las muchas paradojas de este embrollo, destaca que el modelo actual de elección fue pactado por el PP y el PSOE en 2001 (cuando gobernaba José María Aznar) y no lo modificó Mariano Rajoy (2011-2018) pese a haber tenido una mayoría absoluta que le habría permitido cambiar la ley orgánica. En estos momentos, las tres quintas partes del Congreso y del Senado deben votar a 10 vocales del CGPJ cada uno. Los diputados y senadores no pueden elegir a cualquiera de los más de 5.000 miembros de la carrera judicial sino elegirlos de entre una lista cerrada de candidatos que ya deciden los propios jueces. Además, también están caducados el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.