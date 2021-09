El alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar la mesa institucional para debatir con los agentes del territorio y Aena la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Lo ha hecho tras "revelarse que el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) confirma que una ampliación de la tercera pista comportaría necesariamente la destrucción" del espacio natural de La Ricarda, informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado.

Además, Mijoler ha criticado: el sábado "el Govern dijo unánimamente que está en contra de la ampliación destruyendo La Ricarda, pero el viernes, en la reunión en que yo estaba, el Govern dio el visto bueno al Dora"; aunque Aragonès exigió ese día en Twitter una rectificación del mismo.

Mijoler ha pedido que no se lleve el Dora al Consejo de Ministros porque el consenso del territorio, según él, no existe: "Lo tiene muy fácil el Govern: si realmente no quiere que se destruya La Ricarda, solo tiene que decir que no, de la misma manera que lo han hecho" los consistorios de Barcelona y de El Prat.

También ha remarcado su intención de "apoyar a los movimientos sociales" asistiendo a la manifestación contra la ampliación del Aeropuerto convocada para el 19 de setiembre, y ha informado de que 50.000 personas y 900 entidades ya se han sumado a la declaración institucional contra el proyecto.