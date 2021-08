Tres días después de que los talibanes tomaran Kabul y se hicieran con el control de Afganistán, Pedro Sánchez aún no ha comparecido. El presidente del Gobierno tan solo ha publicado algunos mensajes en las redes sociales sobre la repatriación del personal diplomático español y de sus colaboradores afganos. Ante esta situación, el PP registró el pasado martes una petición para que acuda al Congreso a dar explicaciones y este miércoles han lanzado una campaña para arremeter contra el silencio del jefe del Ejecutivo, #DóndeEstáSánchez. La respuesta del Gobierno ha sido pedir un poco de "sentido de estado" a la oposición.

El presidente de los populares, Pablo Casado, ha publicado un mensaje en Twitter en el que denuncia que Sánchez no esté dando explicaciones sobre la posición que adoptará España ante el régimen talibán cuando el resto de líderes mundiales lo han hecho en los días anteriores. Además, Casado ha aprovechado para lamentar que tampoco informe sobre las soluciones para el precio de la luz o el choque surgido en el seno del Gobierno por la devolución de menores a Marruecos. "Debe dar la cara", ha sentenciado.

"A Sánchez le gusta presentar documentos para describirnos la España de 2050, pero tiene terror a dar explicaciones a los problemas de la España de 2021", ha sido la explicación que ha encontrado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, a la ausencia de Sánchez. En un acto en Lugo, el dirigente conservador ha lamentado que los españoles tengan un "presidente escondido, que no da la cara y que piensa que a los españoles se les puede engañar con poner un tuit cada dos o tres días".

Ante la posición adoptada por el PP, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha urgido a la oposición a tener "sentido de Estado" ante la "dramática" situación que se está viviendo en Afganistán. Según ha dicho en un acto celebrado en Granada, el Gobierno está trabajando "sin descanso" para repatriar a los diplomáticos españoles y a sus colaboradores afganos cuanto antes. Una tarea que, ha dicho, la están realizando "sin ayuda" de la oposición.

"No pedimos ayuda a la oposición, sabemos que no nos la va a dar. Le pedimos un mínimo de sentido de Estado y que lo que digan sea verdad. Nada más, no parece difícil", ha recalcado la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra. Acto seguido, ha reclamado a Casado que "al menos muestre algo de humanidad y responsabilidad" y se sume a los esfuerzos del Gobierno.