La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado este miércoles aprobar una normativa nacional que permita exigir la pauta completa de vacunación o un test negativo para acceder a interiores, como ya sucede en Galicia y en Canarias en zonas de alta incidencia y en países como Francia, Italia y Portugal.

La titular de Sanidad ha señalado que las comunidades, dentro de sus competencias, pueden regular que en determinados interiores como bares o discotecas se exiga la documentación expedida por las propias autoridades autonómicas y que demuestra la vacunación completa o un test negativo. Pero ha asegurado que el pasaporte covid diseñado por la UE tiene un uso tasado: está diseñado para viajar en el interior de la Unión Europea. Según la ministra, ese es su encaje legal y cualquier otro requería de un nuevo amparo jurídico.

Previamente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que hay un “debate” ahora mismo entre comunidades autónomas y Gobierno sobre la posibilidad de imponer el pasaporte covid “para acceder a determinados establecimientos y acreditar usos distintos a los que se ha validado”, como ya ocurre en Galicia y Canarias. “Tenemos que dar respuesta a la pandemia, eso es siempre una prioridad, eso es lo urgente porque si no abordamos la pandemia no habrá recuperación del sector turístico”, ha añadido Maroto.

Según las cifras del Gobierno, en la actualidad en España hay 11,3 millones de certificados covid emitidos.

Pero mientras en Canarias y Galicia la exigencia de la vacunación completa o prueba negativa para entrar en determinados interiores es ya un hecho, otras autonomías lo rechazan de plano: esta medida se ha descartado por el Govern catalán para evitar "perjudicar" a quienes aún no han recibido la vacuna. "En estos momentos, no es una realidad", dijo ayer la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que no ha descartado que en un futuro la Generalitat estudie su implementación porque "las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles".

De la misma forma, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no ve "oportuno" ni "correcto" que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población.

Otra comunidad que no lo contempla es Madrid, que "de momento" no prevé solicitar ningún documento en hostelería o lugares de ocio, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que "por una vez ejerza labores de coordinación" para su aplicación.

En esa misma línea se manifestó Castilla-La Mancha, cuya portavoz, Blanca Fernández, afirmó que esta medida debe adoptarse en el marco nacional, porque "si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas".