La mayoría de los políticos catalanes encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados con la internacionalización del procés presentará en las próximas horas garantías personales para cubrir la mayor cantidad posible de la fianza de 5,42 millones de euros que se les reclama. Estos ex altos cargos del Govern pondrán a disposición de este órgano bienes y propiedades y su defensa estudia también la posibilidad de presentar alegaciones, con el objetivo de ganar tiempo.

Relacionadas Cataluña admite que ningún banco avala la operación ante el Tribunal de Cuentas y busca otras entidades

Este movimiento se produce después de que los encausados no hayan podido obtener liquidez ni en los bancos ni a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), al que se dirigieron para acogerse al Fondo Complementario de Riesgos que el Govern creó para servir de ayuda.

El ICF es la entidad que gestiona este fondo de 10 millones de euros creado por el Ejecutivo catalán. Inicialmente, el mecanismo consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del citado fondo. De esta manera, el avalista no sería directamente el Govern, sino la entidad bancaria. Pero el Ejecutivo catalán no ha encontrado hasta la fecha un banco dispuesto a conceder estos avales, y ante la urgencia de hacer frente a las fianzas, los encausados han recurrido al ICF. El problema es que no pueden avalar a particulares, si no solo a empresas.

Los tres exaltos cargos (en total son 34) que no han solicitado que se les incluya en este fondo han depositado ellos mismos las fianzas, que en sus casos no eran muy elevadas, avalando con su patrimonio.

La fianza deberá estar satisfecha antes de este miércoles, 21 de julio, dado que el organismo ha rechazado otorgarles una prórroga.