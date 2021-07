El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la próxima semana uno de cada dos españoles va a tener la pauta completa de vacunación para estar protegido frente a la Covid-19 y se ha vuelto a reafirmar en su compromiso de llegar al 70% de la población vacunada antes de que finalice el verano.

Desde Sevilla, en un acto junto al alcalde de la ciudad y candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, el jefe del Ejecutivo ha cargado contra la derecha "que quiere que España se resigne" y que dudaba de que pudieran cumplir con los planes de vacunación. "Malos tiempos corren para los derrotistas", ha lanzado Sánchez a los populares, y ha celebrado que España haya administrado ya 50 millones de dosis.

El presidente ha querido destacar el trabajo de los profesionales sanitarios y el "compromiso" de los gobiernos europeos y su "fortaleza" para poder comprar vacunas de forma conjunta. Sánchez ha deslizado que, en cuanto puedan, van a donar dosis a países que las necesiten, y ha animado a la reindustrialización, la digitalización y la transición económica ante un horizonte que puede estar marcado por nuevas pandemias. "España no puede volver a quedar desasistida. Tenemos que reindustrializar el continente europeo para cuando lleguen otras pandemias. Esto no significa proteccionismo, sino ser conscientes del mundo en el que vivimos y de que estamos compitiendo con Estados Unidos y con China", ha espetado.

Cambios en el Gobierno

Tras la remodelación del Gobierno, Sánchez ha sacado pecho de su obra durante la crisis del coronavirus por movilizar un 20% del PIB, cubrir los ertes y postergar los desahucios, y ha lucido su nuevo equipo como el Ejecutivo "más municipalista y con más mujeres de la historia de la democracia en España".

"A la derecha no le gusta este Gobierno ni nada de lo que hacemos. Incluso me ha llegado a criticar que nombre a mis ministros", ha bromeado sobre la declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que cuestionaba la potestad de Sánchez como presidente. "Son los del 'no' a todo y los del 'váyase señor Sánchez"", ha continuado, para remachar: "Allá ellos con su confrontación y crispación, nosotros a lo importante: vacunación, modernización y recuperación de nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer hasta el 2023".

En el primer acto que comparten Sánchez y Espadas en Andalucía desde su victoria en las urnas internas -con la ausencia destacada de Susana Díaz-, el presidente ha defendido la “política de proximidad” que a su juicio representa Espadas y ha agradecido el “ejemplo” de la militancia en Andalucía por un proceso de debate “profundamente respetuoso y ejemplar”. En la misma línea, el que será formalmente nombrado secretario general del PSOE-A ha defendido la "transición ejemplar" de Díaz y se ha comprometido a "humanizar" la política.