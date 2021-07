Telemadrid ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por la brecha de seguridad que durante unas horas dejó al descubierto datos de miles de madrileños en una web sobre covid, unos hechos que también pondrá este jueves en conocimiento de la Fiscalía de Madrid, según han informado a Efe fuentes de la cadena.

Relacionadas Telemadrid afronta una polémica reforma de la ley

La denuncia fue presentada en la Comisaría de Pozuelo de Alarcón sobre la medianoche por una letrada de la radio televisión pública. En el texto se presentaron pantallazos en los que se demuestra el fallo de seguridad del portal web.

También se adjuntaron tres folios anexos con información que complementa la denuncia con enlaces referentes al rey Felipe VI o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas mismas fuentes detallan a Efe que a lo largo de la mañana se presentará otro escrito, también con pantallazos con datos personales, a la Fiscalía de Madrid.

La Consejería confirmó el fallo pero afirmó en que no quedaron al descubierto datos personales de miles de madrileños, entre ellos autoridades como el rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según la cadena televisiva, en un enlace no encriptado de la web de Sanidad solo había que introducir el número del DNI y se accedía a toda la información personal del usuario, como número de teléfono, domicilio, dónde se vacunó contra la covid, si no lo había hecho, con qué dosis y quién le vacunó.

El acceso a estos datos se hacía mediante un programa proxy, un software de fácil acceso a través de internet para cualquier persona con unos conocimientos mínimos de programación. La cadena asegura en la información haber detectado la brecha gracias a una llamada anónima.

Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguraron a Efe que una actualización del sistema generó una brecha -solventada en horas- en datos alojados en portales sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, defendieron que el acceso indebido se ha bloqueado ya y que, en cualquier caso, ese enlace no es de dominio público.

"Es falso que cualquier ciudadano" pueda meterse en páginas web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para obtener el certificado covid y que se pueda acceder a información confidencial como datos clínicos del Rey, del presidente del Gobierno o de otros expresidentes, aseguraron fuentes de este departamento del gobierno regional.

El Ejecutivo madrileño aseguró además en su cuenta de Twitter que se trataba de un bulo la información ofrecida por la cadena.

Vox culpa a los medios de comunicación

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha aseverado este jueves que sería "gravísimo, si es cierto", un fallo de seguridad en el portal ciudadano para la obtención del certificado Covid-19, aunque ha apuntado a los medios de comunicación, quienes "exponen datos todos los días".

"También es cierto que los medios de comunicación exponen datos de todos nosotros todos los días y nadie los denuncia. Donde vivimos, dónde van al colegio nuestros hijos... Se tiene que garantizar que los datos están protegidos y cuando sepamos qué ha pasado podremos hacer una valoración", ha trasladado a su llegada al parlamento madrileño, donde se celebra hoy el primer Pleno de la nueva legislatura.

Monasterio ha apuntado que esperan que esta información "no sea cierta, porque quiere decir que muchos datos de muchos madrileños están expuestos a la vista de todos". Si bien, ha lanzado que no vio "alterarse" a nadie "cuando eran datos de esta portavoz". "Siempre respetaré la intimidad de las personas, me da igual de mi partido o adversarios", ha apuntado.