Distintos medios de la prensa internacional se han hecho eco este martes de la decisión del Gobierno español de aprobar los indultos a los presos del procés. Después de que Pedro Sánchez anunciase el lunes en el Liceo que este martes serían aprobados, medios como Al Jazeera o The Guardian han querido tratar el tema en sus páginas de actualidad intenacional. La mayoría de ellos recalcan que la mayoría de la población española está contra esta medida, aunque la mayoría de los catalanes lo aprueban.

Sin embargo, quien más importancia le ha dado a la puesta en libertad de los políticos catalanes ha sido el medio británico Financial Times, que ha dedicado su editorial a hablar de la decisión del Gobierno socialista. El diario londinense habla de un referéndum que "desgarró a la sociedad catalana" y de líderes que "pisotearon las normas constitucionales y prescindieron de las

Sin embargo, no duda en señalar que la condena a los políticos "no ha hecho nada para curar las heridas en una Cataluña dividida ni para ayudar a España a encontrar un acuerdo" en la región. Es por ello, que el medio británico ha aplaudido la decisión del Gobierno español de indultarles, decisión que califica de "encomiable" y que ve como una posibilidad para abrir una nueva vía de "reconciliación y convivencia" en Catalunya. El periódico también habla de la posición que ha tomado el Partido Popular y, aunque da la razón a Pablo Casado en sus críticas partidistas a esta decisión, también subraya que "no tiene soluciones que ofrecer a una crisis que ha polarizado la política española".

Solución política

Al Jazeera habla de los "controvertidos planes" de Sánchez para indultar a los presos del procés y destaca que esta decisión no resuelve la situación actual en la que se encuentra el expresidente Carles Puigdemont. Además, como el Financial Times, el medio catarí también señala la posible motivación política de los mismos, pero destaca sobre esto las consecuencias positivas que los indultos tendrán para ambas partes. Algo similar dice también The Guardian, que recoge las palabra de unión y solución política que pronunció Sánchez en el foro del Liceo. El periódico británico también habla de cómo la derecha española es totalmente contraria a esa medida y cómo lo dejaron claro en Madrid a principios de este mes en Madrid.

Por su parte, The New York Times considera la medida como "una importante rama de olivo" en medio de la división social en el país. También indica que esta decisión puede pasarle factura la Gobierno por las críticas a los presos del procés de un importante sector de la población española, aunque también explica cómo podría beneficiarse el Partido Socialista de estos indultos, y mencionan la posibilidad de que Sánchez se gane "los corazones y las mentes en Cataluña".