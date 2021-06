Las palabras del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, defendiendo el posible impacto positivo de los indultos a los dirigentes del 1-O descolocaron al PP. Es cierto que Garamendi las matizó más tarde, cuando aseguró que como máximo representante de los empresarios españoles no podía tener "una opinión taxativa", pero el daño a los conservadores ya estaba hecho. Esas declaraciones, sumadas a las de instituciones como Foment del Treball, el Cercle d'Economia e incluso los obispos catalanes han hecho aparecer a Pablo Casado, presidente del PP, desconectado de la sociedad civil. Sin embargo, Casado se ha reafirmado en su posición y este sábado ha llegado a decir que el "responsable" de los indultos será Pedro Sánchez, pero también habrá "muchos cómplices" en la sociedad civil.

"Solo habrá un responsable, que es el presidente del Gobierno, que propone esa medida [los indultos] al Consejo de Ministros, y habrá muchos cómplices, que son solo aquellos que desde partidos políticos están aplaudiendo esta medida y, últimamente también, aquellos que desde la sociedad civil intentan decir que esta medida va dirigida al reencuentro, la concordia y la convivencia", ha declarado en una breve rueda de prensa en la Puerta del Sol, donde ha asistido a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso.

Casado no entiende que Sánchez se dé por satisfecho con ese apoyo de la "sociedad civil" y desprecie lo que opina el principal partido de la oposición. "El Parlamento no puede estar al margen", ha proclamado. No obstante, el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos tienen una mayoría parlamentaria que apoya la medida de gracia para los dirigentes del 1-O como se ha podido ver en las últimas semanas en la Cámara baja.

Comparecencia el día 30

Este sábado se ha sabido que Sánchez comparecerá el 30 de junio ante el Congreso para informar del desarrollo de las últimas cumbres europeas y de la situación política y económica, en cuyo contexto dará cuenta de su decisión sobre los indultos a los líderes del 'procés'. Todavía no se sabe si los decretos con la libertad de los políticos independentistas se aprobarán en el Consejo de Ministros del día 22 o del 29.

Su comparecencia será a petición propia para informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y de la cumbre prevista para la próxima semana en Bruselas.