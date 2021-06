El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha provocado una explosión controlada de la sesión de este jueves de la comisión Kitchen del Congreso de los diputados al imputar mientras comparecía ante la Cámara el empresario Ignacio López del Hierro y a su esposa, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, citada para esta tarde. El magistrado imputa a ambos por su presunta participación en el dispositivo ilegal de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Para cuando se ha conocido la imputación, López del Hierro ya había tenido tiempo de negarse a contestar a ninguna pregunta y limitarse a leer un comunicado en el que ha señalado su "absoluta imposibilidad de poder acceder a medios del Interior, técnicos, humanos o de fondos reservados", porque no es "funcionario de dicho departamento ni de una administración pública". "Nunca he pertenecido ni militado ni he sido afiliado a ese partido. Tampoco he tendio cargo público que dependiera del partioo popular", añadió el compareciente.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 citó también imputados por los mismos delitos al exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al comisario Villarejo, cuyas declaraciones previstas para este miércoles se han pospuesto a los días 29 y 30 de junio, en el caso del matrimonio, mientras que Villarejo y Martínez lo harán el 1 de julio.