Miquel Iceta: "En las oposiciones para estabilizar interinos, la experiencia pesará un 40%"

El también primer secretario del PSC defiende con vehemencia los indultos para los dirigentes independentistas condenados, recuerda la potestad del Gobierno para decidir su concesión. Pero con igual pasión, en una entrevista con El Periódico de Catalunya en la sede del ministerio, explica la reforma que tiene entre manos para modernizar la función pública. Para acabar con la alta interinidad, especialmente en Sanidad y Educación, y para cambiar los criterios de acceso. También tiene entre manos el proyecto de ley de lobis, ahora mismo en consulta pública y que podría llegar al Congreso, dice, antes de final de año.

¿Se han producido avances con Marruecos? Rabat ya ha advertido de que la situación se puede complicar aún más si Brahim Ghali sale de España igual que entró, "con opacidad". Y el líder del Frente Polisario tiene causas pendientes con la justicia.

Ha cesado el ingreso irregular de personas.

Pero el choque diplomático no se ha resuelto. Lo que pasó durante 48 horas ya no pasa, pero hay discrepancias entre Marruecos y España que deberán ser solucionadas. Pero si una persona necesita cuidados médicos, no se los vamos a negar. Tenemos plena confianza en nuestros tribunales de justicia. Decidirán lo que tengan por conveniente. España es un Estado de derecho con plena separación de poderes. Nuestra voluntad es restañar las heridas que se hayan podido producir.

¿Qué hizo mal el Gobierno? ¿Se equivocó al no comunicar previamente a Rabat que iba a acoger a Ghali?

España cree que ha actuado bien. Pero si un vecino tuyo se ha sentido molesto por alguna decisión, habrá sin duda cosas que mejorar. Confiamos en que pronto vuelva la embajadora de Marruecos en España y se restablezcan todos los canales de comunicación.

¿No teme que se instale una sensación de cambio de ciclo en España después de las elecciones madrileñas del 4-M? PP y Vox, según las encuestas, podrían alcanzar la mayoría absoluta.

Voy a decir la verdad de lo que siento: no habrá una mayoría de españoles partidarios de que el futuro Gobierno esté formado por el PP y Vox. Lo que hemos de hacer es acertar nosotros. No creo que sea generalizable lo de Madrid.

Son 300.000 los interinos cuyas plazas pretende estabilizar con oposiciones nuevas o en curso. ¿Cree que muchos de ellos, con largas carreras, a los que les es difícil trabajar y estudiar, y muchas de ellas mujeres, podrán consolidar su plaza?

Sí, porque en el proceso de estabilización, a falta de ajustar las cifras, la experiencia en la Administración pesará un 40%. Eso va a favorecer mucho la estabilización de plazas. Vamos a dar una buena solución a un problema que se ha ido acumulando en el tiempo y vamos a impedir que se reproduzca. No vamos a permitir que haya plazas ocupadas por interinos por un periodo superior a tres años, y esa va a ser la reforma que vamos a enviar al Congreso en junio.

¿Sigue sin contemplar indemnizaciones para los que pierdan la plaza?

No nos lo hemos planteado. No puede ser que se acumule, como en algunas administraciones, una interinidad superior al 40%. La interinidad que hay en la Administración del Estado es la razonable, de un 8%.

¿No se pueden disparar las denuncias judiciales?

No podemos hacer a nadie funcionario por ley, porque nuestra Constitución establece que se tienen que cumplir criterios de igualdad, mérito y capacidad. Ahí no hay atajos.

Tiene por negociar la oferta de empleo público de este año. ¿Tiene en mente alguna cifra?

Va a ser la más importante de la historia, pero no está cerrada la cifra. En junio la sacamos. Será superior a la del año pasado [fueron 28.055 plazas].

¿Congelará sueldos de los funcionarios o les quitará pagas extras, como hizo el Gobierno del PP en la anterior crisis?

No. Lo que nos gustaría, pero no hemos empezado todavía a trabajar en los Presupuestos de 2022, es conseguir crecimientos salariales similares al del último año, en función de la evolución de la economía. Queremos una función pública bien pagada.