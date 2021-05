El Gobierno mantiene a los menores en Canarias y traslada a los de Ceuta

El Gobierno central no tiene intención de activar ningún mecanismo para repartir entre el conjunto de comunidades autónomas los más de 2.600 migrantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias, ni asumir algún tipo de iniciativa como sí ha hecho en Ceuta tras la llegada a la ciudad autónoma de cientos de niños procedentes de Marruecos la semana pasada. "Las situaciones en Canarias y en Ceuta no tienen nada que ver", afirmó este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dando a entender claramente que no piensa aplicar en el Archipiélago el mismo tipo de medida que ha llevado a más de 200 menores desde la ciudad autónoma a otras regiones en tan solo unos días.

Así lo aseguró este martes Escrivá en el Senado en respuesta a una pregunta del senador de CC, Fernando Clavijo, en la que éste exigía al Gobierno central que actúe en relación con la crisis migratoria en las Islas como lo está haciendo en el caso de Ceuta, y en particular para activar el "reparto solidario" de menores no acompañados. "Usted sabe perfectamente que la crisis migratoria de Canarias y la de Ceuta no son los mismo, ni son comparables en ningún sentido y por tanto la respuesta es distinta, lo sabe usted y lo sabemos todos", afirmó en su respuesta el ministro antes de considerar que «el problema con que se ha encontrado el Gobierno de Canarias en la gestión de los menores no acompañados es que durante una década se estuvieron desinstalando las infraestructuras de acogida".

El ministro de Migraciones cifra en 2.200 los inmigrantes que quedan en las Islas

Escrivá recriminó al senador y expresidente canario que su departamento tuviera que hacer frente en el ámbito de su competencia al "desmantelamiento de todas las capacidades de acogida de Canarias" en los años de los gobiernos del PP y que «el primer problema para la Comunidad Autónoma y para el Ministerio ha sido tener que abordar esta crisis sin planes de contingencia previos, ni infraestructuras previas preparadas". Con todo, aseguro que "hemos conseguido superar esa deficiencia de partida» porque tras la gestión "discreta" del Ejecutivo central lo que era un «problema de 9.500 migrantes" en las instalaciones de acogida y hoteles, "se ha reducido a 2.200 en toda Canarias".

El ministro defendió la coordinación que según él se ha mantenido entre todos los ministerios implicados en la crisis migratoria en las Islas, algo que, aseguró "funciona como un reloj". Una buena coordinación, dijo, que también se ha demostrado en Ceuta "y que se demostrará en las crisis sobrevenidas y que hay que gestionar en cada momento".

Clavijo lamentó, ante las palabras del ministro, que el Gobierno central "viva una realidad distinta a la que sufre Canarias". Las Islas, le recordó, han recibido 28.000 migrantes en poco más de un año, "con episodios como el hacinamiento de más de 2.000 personas en el muelle de Arguineguín". Ello además de los levantamientos de campamentos de "forma improvisada" en el marco del Plan Canarias "para dar respuesta a las críticas", y al hecho de que el Gobierno sigue sin dar respuesta al problema de los menores no acompañados "pese a haberle pedido una y otra vez un reparto solidario entre todas las comunidades autónomas".

Distinta respuesta

"¿Por qué la realidad del fenómeno en Canarias no ha recibido una respuesta unánime y contundente como la que ha tenido Ceuta?" insistió en preguntar el senador de CC, quien lamentó que la crisis ceutí llevara "a cancelaciones de agendas internacionales y la acción decidida del Gobierno" –en referencia al viaje suspendido del presidente, Pedro Sánchez, a París para desplazarse a la ciudad autónomas– mientras que "en Canarias se ha actuado de forma diferente". "¿Por qué el presidente se sube al Falcon y se va a Ceuta y cuando va a Canarias va a tomar el sol?, ¿qué tiene que ocurrir en Canarias para que se actúe con la misma celeridad y contundencia?", insistió en preguntar Fernando Clavijo.

"Estamos pagando las consecuencias de la pésima política exterior del Gobierno en las relaciones con Marruecos", lamantó Clavijo mencionando el «silencio» de España ante episodios como las maniobras militares previstas para junio entre los ejércitos marroquí y de EEUU en territorio saharaui y "cerca de nuestras costas".

«¿Por qué Sánchez se sube al Falcon y va a Ceuta y a las Islas va a tomar el sol?», recrimina CC

"No permitan que los canarios nos sigamos sintiendo ciudadanos de segunda, actúen en Canarias con la misma diligencia y contundencia que han actuado en Ceuta. No les pedimos más que lo que hacen en otros territorios, actúen como si de verdad Canarias les importase", insistió el senador.

Clavijo denunció además el hecho de que fuera Escrivá quien le respondiera a una pregunta que inicialmente iba destinada a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y que una vez más la número dos del Ejecutivo eludiera acudir al Senado a responder pese, tal y como estaba previsto. "Esto evidencia mucho el poco interés que tiene el Gobierno por dar respuesta al fenómeno migratoria en Canarias". "¿Qué le hemos hecho los canarios a su Gobierno?", insistió en preguntar Fernando Clavijo.