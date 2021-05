Santiago Abascal no podrá celebrar este lunes un mitin en Ceuta. El líder de Vox, que lleva una semana alentando contra los migrantes llegados desde Marruecos, pretendía realizar un acto en la ciudad africana para denunciar la "invasión" que está sufriendo España. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Ceuta lo ha prohibido -así como las movilizaciones que protestaban por la presencia del líder ultra- alegando que puede suponer "un riesgo para la seguridad ciudadana" y "tensar más la situación".

El pasado martes, apenas 24 horas después de que los primeros migrantes empezaran a entrar en suelo español, Abascal se desplazó hasta Ceuta para denunciar la "auténtica invasión del territorio nacional". El presidente de la formación de extrema derecha aprovechó los primeros días de la crisis diplomática para reforzar su estrategia de criminalización de los inmigrantes y, en concreto, de los menores extranjeros no acompañados. Desde entonces, bajo la proclama 'Stop Invasión' y 'Fronteras Seguras', Abascal ha celebrado varios actos.

El punto álgido de esta campaña contra la migración y la gestión por parte del Gobierno de coalición estaba prevista para este lunes. No obstante, la delegación del Gobierno ha decidido impedir la celebración del mitin. "No es momento de tensar más la situación y crispar la pacífica convivencia de los ceutís", ha defendido la representación del Ejecutivo en la ciudad autónoma. Por tanto, Abascal no podrá convocar el acto previsto y tampoco se podrán realizar las manifestaciones alternativas para "dar la cara contra tanto facha".

Insistencia

Pese a todo, Abascal estará en Ceuta este lunes. "La prohibición de las manifestaciones convocadas en Ceuta constituyen la expresión más genuina de que estamos ante un Gobierno con claros tintes antidemocráticos. Se trata de coartar la opinión y el derecho de reunión y de manifestación de los españoles", ha denunciado el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, antes de avisar de que el líder de su partido seguirá con su agenda prevista.

Además, Buxadé ha señalado que las razones esgrimidas por la Delegación del Gobierno sobre crispar la situación crean "hostilidad": "Defender la unidad, la verdad, los derechos de los españoles... no crea hostilidad sino a los enemigos de España", ha sentenciado tras la reunión semanal de la ejecutiva del partido ultra.

En la línea de situar en el foco a los menores extranjeros no acompañados -como hicieron en las elecciones madrileñas- el dirigente de extrema derecha ha calificado de "auténtico secuestro internacional" que las administraciones públicas se hagan cargo de la tutela de los jóvenes que entraron en territorio español sin acompañantes como marca la ley. "Es inhumano", ha insistido tras cargar contra el acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas para acoger a 200 menores que ya estaban en Ceuta antes de la llegada masiva de la semana pasada.