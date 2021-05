La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado este lunes tener como garantía el compromiso parlamentario de que los jueces serán elegidos por los jueces para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, según ha dicho, la palabra del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "muy poco valor". A su entender, es "normal" que su formación exija "garantías" y "no solo palabras".

Así se ha pronunciado en una entrevista en TVE al ser preguntada si el PP ha endurecido sus condiciones después de que el líder del partido, Pablo Casado, haya asegurado en 'El Confidencial' que si no hay cambio en el sistema de elección del CGPJ, no hay pacto, y haya reclamado un compromiso parlamentario.

Gamarra ha asegurado que la palabra de Sánchez "tiene muy poco valor" y ha señalado que el presidente del Gobierno se caracteriza por la "soberbia, la mentira y la incapacidad". "Esa mentira constante en la que es capaz de decirle a la cara a un español con dificultades que no le va a subir los impuestos mientras manda a Europa un sablazo de 30.000 millones", ha afirmado.

Ante esa actitud, ha afirmado que es "normal que el PP lo que quiera es garantías y no solo palabras", ya que, según ha agregado, en este caso se trata de "la independencia del Poder Judicial" y se ha buscado "atacar la separación de poderes".

"Esa garantía es la exigencia de un acuerdo parlamentario y de un compromiso parlamentario de que esa necesidad de que los jueces sean elegidos por los jueces también tenga ese aval y ese compromiso parlamentario", ha manifestado, para subrayar que no solo es una "exigencia del PP" sino que es lo que "recoge la Constitución, exige Europa, la Comisión de Venecia también plantea y es un clamor por parte de todos los sectores judiciales".

"Una falsa aspiración"

En este sentido, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado este lunes al líder del PP, Pablo Casado, por entorpecer la renovación del Consejo General del Poder Judicial a costa de una "falsa aspiración" y "una ilusión" de llegar a la Moncloa que "no se va a producir".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, la titular de Hacienda ha sostenido que Casado "alberga la sensación" de que puede "tener una oportunidad" de cara a unas elecciones generales. "El señor Casado no tendría ningún pudor en llevar a un país a unas elecciones con tal de mejorar su resultado", ha sostenido.

En esta línea, Montero ha cargado contra el líder de la oposición por estar "declarando sin pudor que no está dispuesto a arrimar el hombro". Una estrategia de "acoso y derribo", ha explicado la ministra, que Casado ha iniciado después de la victoria de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

"No me parece de recibo", ha continuado la ministra portavoz, que cree que este giro puede ser una "exageración por sus propios temores internos". Así, Montero ha asegurado que "parece mentira" que Casado no se plantease esto cuando "Feijóo gano por mayoría absoluta o en Andalucía se produjo un cambio electoral".

Para Montero, la "situación de España no la puede centrar Madrid". "Casado se tiene que aclarar con la victoria de Ayuso", ha señalado, calificando de "gravísimo" que el PP esté "entorpeciendo" la renovación de órganos constitucionales por ir en contra de sus "intereses".

"Nosotros desde el primer día estamos intentando tender la mano en una materia imprescindible. Ya no solo por la operativa de funcionamiento del órgano, sino por calidad democrática. Un partido no puede vetar la renovación de un poder", ha denunciado Montero.

En este contexto, la ministra portavoz ha lamentado que el titular de Justicia, "inasequible al desaliento" y "permanentemente contactando" con el PP, se encuentre con que Génova torpedee las negociaciones que éste desarrolla junto con el interlocutor de los 'populares'.

"Siempre que está a punto de conseguir un acuerdo, cuando está cerrado, llega Génova y dice que no. El señor Casado lo ha dicho con muchísima claridad, no piensa renovar el CGPJ. Es lo mismo que plantearse que no quiere cumplir con el mandato constitucional", ha apuntado, reconociendo que "después de sus últimas afirmaciones", parece "muy difícil" que la situación esté cerca de desencallarse.