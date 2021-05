El Gobierno digiere con cierto alivio el anuncio de Pere Aragonès de que quiere intentar gobernar en solitario, al menos en un primer momento, tras fracasar la negociación con Junts per Catalunya. El Ejecutivo quiere lanzar un capote al dirigente republicano, reivindicando su condición de partido "progresista", como lo es el PSOE; sacando pecho de la apuesta del presidente, Pedro Sánchez, por el diálogo, y adelantando que el PSC actuará de modo "constructivo". Por ahora, eso sí, los socialistas no anticipan si, llegado el caso, y ante la expiración del plazo para la investidura el 26 de mayo, estarían dispuestos a facilitar la elección de Aragonès con su abstención para evitar la repetición electoral.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, fue la primera voz del Gabinete en reaccionar, a mediodía de este sábado y antes de participar en un homenaje y recuerdo al exilio español, en la Casa de América de Madrid. La noticia de la ruptura temporal de ERC y JxCat se había producido hacía apenas media hora. Calvo recordó que el Gobierno de coalición, y el que presidió Sánchez en solitario en la anterior legislatura, siempre consideró que el "diálogo" era una herramienta fundamental para bajar la tensión con Catalunya. Y en estos tres años, sostuvo, se ha conseguido que no se repitan "situaciones terribles", como el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia.

Ahora es momento, siguió, de que Catalunya recupere "un espacio de futuro" y que su "economía no siga cayendo". Así que "cuanto antes haya Gobierno, mejor". Fue entonces cuando Calvo tendió claramente la mano a ERC, aunque sin intentar penetrar en el terreno de decisión del partido hermano: "Nuestros compañeros allí, el PSC, y el exministro [Salvador] Illa [el candidato en las elecciones pasadas del 14-F] siempre están del lado constructivo de esto, siempre. Yo creo que en ese sentido hemos dado pruebas más que suficientes de saber estar con quien no piensa como nosotros, pero respetando lealmente lo que Catalunya significa para España".

Calvo repitió en dos ocasiones que "cuanto antes haya Gobierno, mejor", como subrayó por partida doble que ERC es "un partido de izquierdas, progresista, histórico", como lo es el socio mayor de la coalición, el PSOE. Un partido con el que el Ejecutivo alcanza "acuerdos habituales", porque es un Gabinete "reformista". "Y en ese sentido esperemos que no haya elecciones en Catalunya, que las instituciones funcionen y haya Gobierno pronto", concluyó.

La duda ahora es si, antes de que se agote el plazo legal, el PSC se abstendrá y permitirá 'in extremis' la investidura de Aragonès. Hasta ahora, el exministro ha reiterado que no lo hará, porque su candidatura ganó las elecciones en votos y empató en escaños con ERC, por lo que en todo caso tendría que ser él quien debiera convertirse en 'president'. Fuentes del PSC insisten en que las cosas no han cambiado, que Aragonès remarcó este sábado que no quiere los votos de los socialistas catalanes. "Nunca vamos donde no nos quieren", indican en la cúpula del partido, en la que, no obstante, no descartan que si ERC se dirige a ellos, podrían hablar. Pero avisan de que la abstención tendría un precio.