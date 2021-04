El programa electoral del PSOE para las elecciones en Madrid, en 12 claves

La campaña electoral del 4-M está, literalmente, rota. Rota desde el naufragado debate en la SER del pasado viernes, cuando primero Pablo Iglesias, y después Ángel Gabilondo y Mónica García se levantaron de la mesa ante las provocaciones de la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Desde entonces, reconocen en el PSOE, la contienda ha cambiado de color: ya no importan tanto las propuestas, arguyen en el equipo de campaña, sino la defensa de la misma democracia ante la amenaza de la ultraderecha. El partido hasta cambió su eslogan, 'Hazlo por Madrid', por un más contundente 'No es solo Madrid, es la democracia'. La izquierda hallaba la épica que le faltaba para una guerra por el poder de una comunidad en manos del PP desde hace 26 años y desplegaba un, creen, potente agente movilizador de sus bases frente a una Isabel Díaz Ayuso que había avanzado a una velocidad arrolladora. Pero los sondeos no han visto ningún vuelco.