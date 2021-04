Una conducta “autoritaria y violenta” salpicada de agresiones físicas y verbales de la que fueron víctimas su esposa, sus dos hijas y su suegra enferma de Alzheimer. Todos tenían que hacer lo que él quería y de la manera que él lo imponía. Ya condenado en 2018 por las agresiones y la explotación a la que sometió a la menor de sus hijas cuando solo era una adolescente, este lunes se sentó de nuevo en el banquillo en Vigo por los malos tratos a su ya exesposa, con la que convivió 24 años en Gondomar.

El caso se resolvió con un acuerdo y este maltratador eludió la prisión. Condenado a un año y 9 meses de cárcel, a 112 días de trabajo en beneficio de la comunidad y a 8 años de alejamiento con respecto a su exmujer, se le suspende la pena de prisión condicionado a que no se acerque a la víctima, le abone 5.000 euros de indemnización, no delinca en tres años y se someta a un programa formativo de violencia de género. La fiscal se pronunció a favor de la suspensión del encarcelamiento al no ver riesgo de reiteración delictiva: las conductas violentas cesaron "hace años" y el agresor "ya no vive" con la víctima.

Casados desde 1993, durante prácticamente toda la convivencia este hombre obligó a su mujer a hacer las tareas domésticas y la comida “como él quería”: si no le gustaba, tiraba al suelo loza y cristalería y la obligaba a cocinar de nuevo "hasta que estuviese a su gusto". La forzaba también a hacer con él las tareas del campo y de cuidado de los animales, golpeándola a puñetazos, patadas o hasta con una azada "si entendía que no las ejecutaba bien". Dejaba a la víctima sin tiempo para salir o relacionarse, llegando a decirle que no le gustaba "que hablase con los vecinos".

Junto a humillarla con frases como "eres un montón de mierda" o "no vales nada", llegó a obligarla a comerse una fuente de chicharrones porque se le habían quemado. Al vomitar la comida, dice la fiscal, "le obligó a comerse su vómito". Otra vez la conminó a comerse crudo el tocino y otro día le hizo beber una botella de vino hasta emborracharla. Por miedo, cuando tras las agresiones la mujer iba al médico, ella alegaba que se había caído o eran golpes fortuitos. Trababa de ocultar los moratones con ropa y maquillaje. Finalmente todo salió a la luz en 2017, cuando cesó la convivencia.