¿Qué pasa ahora con el plan de vacunación en España?

¿Afectará el cambio a los planes de vacunación presentados por el presidente del Gobierno?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho con rotundidad que, pese al contratiempo con AstraZeneca, se mantiene el calendario. El plan contiene varias etapas, entre ellas que en mayo habrá cinco millones de vacunados, a mediados de julio 25 millones y a finales de agosto el 70% de los españoles. Aun así, la decisión de no administrar el suero de AstraZeneca a menores de 60 años obliga a cambiar la estrategia, puesto que hasta ahora se utilizaba predominantemente en el colectivo de trabajadores esenciales y menores de esa edad. Con el cambio, el objetivo inmediato es que en abril y mayo se haya vacunado, con los cuatro antígenos autorizados, todos los mayores de 60. Y, previsiblemente, a partir de esa fecha se seguirán usando, los viales que no tengan límite de edad, con el resto de grupos, de mayor a menor. Pero los expertos dudan de que estos planes, con todos los obstáculos que está habiendo, salgan adelante. "Tener a finales de agosto al 70% inmunizado es posible, pero difícil. Además, es posible que, conforme vayamos acercándonos al final, el ritmo de vacunación baje", señala el Jefe de Medicina del Hospital Clínic, Antoni Trilla.

¿Por qué España impide la vacunación a los menores de 60 años si la EMA no ha puesto límite de edad?

Tras conocer el dictamen de la EMA, el grupo técnico de la estrategia de vacunación optó por un “principio de precaución”, teniendo en cuenta que las decisiones en pandemia son “a corto plazo” y que es un acuerdo que se puede cambiar en el futuro, según explica a El Periódico de Catalunya el presidente del Comité de Bioética y miembro de este grupo, Federico de Montalvo. Se decidió “pecar en exceso”, según sus propias palabras, debido a que la mayoría de los casos raros de trombos detectados han ocurrido a menores de 60 años.

¿Cómo han reaccionado las autonomías, que son las que planifican la vacunación?

La propuesta del Ministerio de Sanidad ha sido criticada no por el principio de precaución por el que se adopta esta medida, sino por los continuos vaivenes del Gobierno respecto al fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford. La 'consellera' de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha criticado el "ir y venir" del Gobierno español a la hora de decidir a qué grupo de edad se ha de administrar la vacuna de AstraZeneca. "Nosotros habíamos defendido siempre que este criterio de edad fuera el prioritario porque es el criterio de riesgo para el covid", ha destacado la 'consellera', que ha recordado que Catalunya ya había denunciado "este tope (de edad) que había puesto el Estado español y que no compartían otros países porque nos parecía inadecuado y no ayudaba a una estrategia de vacunación con toda la coherencia que ha de tener".

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha acusado al Ministerio de Sanidad de crear "confusión" y "dar palos de ciego" con la suspensión de la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. "No se puede ir dando palos de ciego ni creando inseguridad constantemente", ha afirmado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con Onda Madrid, donde ha criticado que el Consejo Interterritorial de Salud "cambie de criterio otra vez" y "a mitad de la partida cuando tantísima gente está ya vacunada".

¿Por qué ahora sí se considera segura la vacunación con este antígeno en mayores de 60 años y antes no?

Al principio, se autorizó para personas de hasta 55 años porque no había evidencias de que fuera efectiva en mayores de esa edad. Pero a medida que ha avanzado la vacunación y se han realizado más estudios, hay nuevos datos que indican que sí es segura y conveniente en mayores. Según precisa De Montalvo, el “porcentaje de eficacia” es inferior al demostrado por los viales de Pfizer y Moderna, por lo que se decidió destinar ambas vacunas a la franja de más edad y acotar AstraZeneca hasta los 65 años, algo que está en estudio.

¿Qué pasa con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis?

La Comisión de Salud Pública comunicará próximamente la decisión sobre la segunda dosis según se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la EMA y en comunicación con otros países de la UE, según ha informado este jueves en un comunicado. Las opciones que el Gobierno baraja es que sean pinchados con una vacuna diferente si hay "evidencia científica suficiente", según Darias, o dejarles con una dosis porque la eficacia frente a los casos graves de covid es del 70%. Los expertos expresan sus dudas al respecto. "Deberíamos tener evidencias para poner una segunda dosis con otra vacuna. Se está estudiando en otros países. Otra opción es recibir una vacuna parecida a AstraZeneca, como la Janssen", dice Trilla. El epidemiólogo señala a otra posibilidad: "Empezar, con los vacunados con una dosis de AstraZeneca, otra pauta de dos dosis con otra vacuna". El mismo reconoce no tener por el momento "respuesta" de cómo solventar este punto. Sin embargo, la viróloga del CSIC Margarita del Val ha alertado este jueves, en TVE, contra los "experimentos" de mezclar vacunas distintas en los españoles. "Lo que no se puede hacer son experimentos de algo que no está demostrado, como es combinar vacunas en busca el riesgo cero. A eso no se debe ir", ha afirmado la científica.

¿Cómo van a vacunar ahora a los trabajadores esenciales menores de 60 años?

Aunque aún Sanidad no ha precisado este aspecto, lo predecible es que se vacunen con el grupo de edad que les corresponda, sin que la profesión se tenga en cuenta. Pese a ello, la estrategia de vacunación es un “documento vivo”, según avisa siempre la ministra, con lo que podría acordarse en el futuro que se priorice, de nuevo, a los trabajadores esenciales. “Hay que ir paso a paso, semana a semana, adoptando decisiones siempre teniendo en cuenta la seguridad”, según De Montalvo.

¿Cómo se tratan los trombos?

El director del Servicio de Cirurgía Vascular del Hospital de Sant Pau, José Román Escudero, explica que normalmente el tratamiento de las trombosis se hace con heparina, pero la trombosis venosa cerebral asociada a la vacuna de AstraZeneca "parece que se da por un problema inmunológico". "En estos casos, en vez de coagular con heparina, se dan antritrombóticos", dice Escudero. Los pacientes con "signos de sufrimiento cerebral" deben ingresar en el hospital, aunque Escudero considera que, dado el desconocimiento aún en torno a los efectos de la vacuna, cualquier paciente inmunizado y con signos de sospecha debería quedarse un día al menos "en observación". Estos signos de "sospecha" son el dolor de cabeza y la bajada de plaquetas, "por eso hay que hacer un análisis de sangre a los pacientes sospechosos de tener esta trombosis". "Muchas veces, al tener estos síntomas, se inicia el tratamiento como si tuvieras la trombosis y esto lo evita", añade Escudero. "Si se coge a tiempo, se impide la formación de trombos y no tiene por que evolucionar mal". El Jefe de la Unidad Ictus de Vall d'Hebron, Carlos, Molina, señala que la "trombosis venosa cerebral es una forma muy infrecuente de ictus". "Y es muy poco frecuente con la vacuna, por lo que esto no debería afectar a la campaña", opina.

Si no he tenido síntomas en 15 días, ¿puedo quedarme tranquilo/a?

Sí. Los síntomas aparecen durante los primeros 15 días tras vacunarte con AstraZeneca. "Si durante esos 15 días, la persona no tiene síntomas, puede estar tranquila. Estas complicaciones, si aparecen, lo hacen entre el tercer día y el 14. Sobre todo suelen ser en los primeros días", dice Molina.