El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este jueves que el Ministerio de Sanidad, junto a las autonomías, haya decidido interrumpir la administración de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no dar la cara.

Casado ha reclamado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Congreso, para que dé explicaciones sobre la decisión tomada anoche, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) confirmase un "posible vínculo" de AstraZeneca con los casos inusuales de trombos. “No se puede interrumpir campañas de vacunación”, ha advertido Casado, que ha señalado que debe ser la EMA la que dé toda la información, durante una jornada de la fundación Concordia y Libertad, de su partido, en la que también ha participado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

El líder de los populares ha acusado a Sánchez de hacer partidismo con el anuncio de la llegada de vacunas y de irse ahora a Angola "cuando las cosas se complican" con un laboratorio por las "sospechas" de la EMA. O se está "para dar la cara" cuando "no se va bien como hace (Angela) Merkel o (Emmanuel) Macron" o "no eres útil a quien te paga el sueldo", ha agregado Casado.

El presidente del PP ha vuelto a ofrecer un pacto para trazar un plan B jurídico antes de que el próximo 9 de mayo concluya el estado de alarma. La alternativa que propone el PP se podría aprobar por tramitación de urgencia en quince días, ha explicado. Y ha argumentado el líder de los populares que las leyes ordinarias sí pueden limitar derechos; lo hace el Código Penal, ha señalado, por lo que la reforma de la ley de salud pública y de la ley contencioso administrativa permitiría aprobar restricciones sin arbitrariedad en la decisión de los jueces. "A tiempo estamos de hacerlo", ha recalcado Casado, que ha advertido que, de lo contrario, "las comunidades no van a tener ningún marco legal". A su juicio, tras el no de Sánchez a su plan B jurídico está la intención de "gobernar por decreto" y de depositar la responsabilidad en las autonomías para que no quede dañada la reputación del Ejecutivo.

En la inauguración de la Jornada sobre Sociedad y Sanidad, celebrada en la sede de la Organización Médica Colegial de España, el líder del PP ha vuelto a reclamar un pacto de Estado a semejanza del de Toledo con las pensiones, para alejar a la sanidad de la política. Además, ha defendido la necesidad de incrementar el salario de médicos y enfermeras y ha propuesto financiar la subida a través de los fondos europeos.

Críticas de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud haya cambiado "constantemente de criterio" durante la pandemia. La dirigente madrileña ha censurado que el Gobierno esté dando "palos de ciego" y "creando inseguridad constantemente".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, ha recordado que ellos han defendido siempre que se pudiera suministrar esta vacuna a los mayores de 60 años porque "era muchísimo mayor el beneficio que el riesgo". "Lo que no se puede estar es a mitad de la partida, cuando tantísima gente ya está vacunada, cuando ya por fin empieza a haber un poco de claridad en qué vacunas son para qué grupos, volver a cambiar otra vez", ha declarado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha trasladado que los responsables de la Consejería de Sanidad hablarán durante este jueves con el Ministerio pero ha reiterado que el Gobierno regional siempre ha apostado porque se pudiera vacunar a personas de 60 años, lo que además cuenta con "el apoyo mayoritario del mundo profesional sanitario".

Además, Ayuso ha asegurado que si la vacuna rusa Sputnik "funciona" y "todo es legal", se ve "obligada" a adquirirla porque un dirigente debe hacer "todo aquello que está en su mano por salvar vidas". "Lo hicimos cuando compramos respiradores, cuando trajimos esos aviones, cuando fuimos a explorar los mercados a ver qué test eran mejores, cada vez que hemos dado un paso hacia adelante. Eso lo que contrae es valentía, es responsabilidad", ha defendido en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Para la 'popular', "lo irresponsable es cerrarse en banda".

Ayuso ha incidido en que si le garantizan que "vacuna bien, que protege, que funciona y que es legal" así como que todos los "procedimientos son garantes", ella haría siempre todo lo que fuera necesario "por salvar vidas".